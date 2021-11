¿Leones en The Last of Us? La imagen de un zoo que parece sacada del videojuego

Japón es uno de esos países que demuestra que aquello que parece imposible también se puede volver realidad. Se trata de uno de los destinos más solicitados por los turistas y no es de extrañar puesto que cuenta con todos los puntos para llamar la atención de todo el mundo, ajustándose a todos los gustos y necesidades. Y es que si hay algo que nos gusta de Japón es como es capaz de presentar lugares que parecen sacados de mundos sobrenaturales y fantásticos.

Una prueba de ello es como en muchas ocasiones es capaz de fascinar a los lugareños cuando, en uno de sus paseos, se encuentran con lugares que parecen no encajar ahí y, sin embargo, tampoco desearían retirar. Como si fuese una posibilidad de vivir en el pasado y una comparación directa con cómo es la vida en la actualidad. Sin embargo, estos lugares no siempre se encuentran por casualidad, sino que en ocasiones son obras del cuidado detalle de una mano experta y detallista.

¿Podrían los leones estar presentes en The Last of Us?

Si bien hay lugares que pueden parecer sacados por accidente de un videojuego, un usuario de Twitter ha sido el que ha fascinado a las redes al aportar una imagen que parece lejano a la vida actual en la Tierra. De hecho, el propio fotógrafo ha indicado que la imagen parece como si mostrarse el caer de la humanidad y, posteriormente, el crecimiento de la flora e incluso la llegada de una sociedad súper avanzada.

Se trata de una combinación de situaciones que ha llevado a muchos a apuntar a la similitud de esta imagen con The Last of Us. Sin embargo, la verdadera pregunta ha sido dónde podemos encontrar este lugar. Y parece que, si queremos sentirnos en pleno apocalipsis no tenemos más que dirigir nuestros pasos hacia el zoológico de Tennoji en el centro de Osaka. Un lugar que, justo al fondo, muestra el edificio más alto de Japón.

Una imagen que, más tarde, dio paso a la creatividad

Si bien pronto descubrimos la verdad sobre el lugar, los usuarios de Twitter no han podido evitar dar paso a la creatividad. Y es que, dada la similitud con los videojuegos de The Last of Us, ¿por qué no darles ese toque final para que parezcan sacados del juego? Así es como, en respuesta a sus imágenes, un usuario optó por retirar el imponente edificio para hacer magia.

Una vez retirado ese imponente edificio, llega el momento de la verdad y de comprobar que, sin el edificio, realmente la imagen puede parecer propia de la serie o de un momento en el que la humanidad ha desaparecido para dar paso a la vida salvaje. Aunque eso sí, para muchos se ha convertido en uno de los destinos más seguros ha visitar tan pronto como tengan oportunidad.