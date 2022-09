Animes que no te debes perder si te gustan los superhéroes de Marvel y DC

En el mundo del anime y el manga, tenemos todo tipo de héroes. No siempre llevan capa y en ocasiones nos crean dudas respecto a esas decisiones que toman y, sin embargo, sus historias son capaces de transportarnos a mundos únicos. Por ello, no es de extrañar que haya ocasiones en las que los mangakas y grandes artistas se animen a dar vida a los héroes que están dispuestos a salvar la tierra sin importar el peligro que se encuentre.

A lo largo de los años se nos han presentado todo tipo de licencias anime que resultan inolvidables. De hecho, los superhéroes también juegan un importante papel en el mundo del manga. Así es que, con intención de que puedas disfrutar de estos, recopilamos para ti cinco animes que todo fan de los cómics de Marvel y DC, así como de sus superhéroes, disfrutarán de principio a fin.

My Hero Academia | Bones

My Hero Academia

Para empezar esta lista es imposible no hablar de ‘My Hero Academia’. Se trata de uno de los animes que lo ha cambiado todo en lo que respecta al concepto de superhéroe. Con una academia en la que los héroes buscan prepararse para poder defender a la tierra, hay ocasiones en las que no todo sale como se planea e incluso niños que sueñan con ser grandes héroes se ven incapaces de poseer un don. Por ello, esta es la historia de cómo un joven que no tenía poderes ve su vida cambiar por completo ante un encuentro inesperado.

One Punch-Man | Madhouse

One Punch Man

En un mundo donde los superhéroes están respaldados por el gobierno, un hombre destaca sobre todos los demás al decidir que quiere convertirse en superhéroe simplemente por diversión y por buscar a un digno rival. Tras someterse a un entrenamiento que llega a afectarle incluso al pelo, estamos ante un héroe que sirve como sátira a otros grandes superhéroes conocidos.

Tiger and Bunny The Beggining | Sunrise

Tiger and Bunny

Este es uno de los animes que más destaca por dar un giro completo a los superhéroes al hacer que estos compitan dentro de un reality show. El héroe que acumule los puntos más heroicos es coronado como el Rey de los Héroes. De este modo, estos héroes son patrocinados por compañías, lo que le da más credibilidad al reality show. De este modo, tenemos la historia que se presenta con un héroe veterano llamado Wild Tiger y su compañero Bunny.

Sailor Moon | Toei Animation

Sailor Moon

Si hablamos de superheroínas que cambiaron el mundo por completo, no podemos olvidar el nombres de ‘Sailor Moon’. Se trata de una de las licencias clásicas que han cambiado el concepto por completo, llegando a proponer a todos los fans del anime la historia de unas jóvenes de instituto que tienen sobre sus hombros el peso de tener que luchar contra todos los villanos que se crucen en su camino además de un gran misterio al que enfrentarse.

Heroman | Bones

Heroman

Este puede ser el nombre más importante de toda la lista. ¿Por qué? Porque se trata de una producción en la que participó el gran Stan Lee de Marvel. Su historia tiene lugar en una versión alternativa de los Estados Unidos y se centra en la historia de Joey Jones, un niño que encuentra y repara un juguete robot. Un día este es golpeado por un rayo, dotando al juguete de vida y un gran tamaño. Un héroe que debe luchar contra todos los peligros del mundo.