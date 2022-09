Cinco animes que debes ver si te gusta 'Spy x Family'

En el mundo del anime se nos ha presentado una licencia capaz de dejar sin palabras a todos los espectadores. Esta es, ni más ni menos, que ‘Spy x Family’, la licencia de espionaje y romanticismo que no deja a ningún fan del anime indiferente. Sabemos que la obra no fue exactamente como su autor quería y, sin embargo, esta ha encajado perfectamente con su comunidad de fans, la cual es cada vez más grande.

Sabemos que la serie está preparada para una segunda temporada muy esperada por parte de los fans pero, ¿qué sucede con aquellos que buscan un poco más? Si eres de los que necesitan un nuevo anime para superar la espera de una nueva temporada o novedades, vamos a compartir contigo una serie de animes similares a ‘Spy x Family’ que harán que disfrutes de una experiencia completamente única.

Beelzebub | Pierrot

Beelzebub

El misterio, la comedia y el amor se encuentran en esta aventura donde lo sobrenatural tiene un gran protagonismo. Esta historia nos presenta a Tatsumi Oga, el pandillero más fuerte de la ciudad y quien no duda en enfrentarse a cualquiera que lo mire un poco mal. Esto le lleva a formar parte del primer curso del instituto Ishiyama, lugar diseñado especialmente para albergar delincuentes. Sin embargo, todo cambia un día que, tras todo tipo de eventos extraños, acaba cuidado a Bel, el hijo de un Rey Demonio a quien debe criar junto a Hilda, la ayudante de Bel.

Detective Conan | TMS Entertainment

Detective Conan

No hay un anime de espionaje más conocido que ‘Detective Conan’. Se trata del rey en lo que respecta a crear casos únicos, repletos de giros de guión y curiosos villanos. Sin embargo, no hay rival para Shinichi Kudo, un joven detective de gran talento que un día acaba ingiriendo un veneno hasta convertirse en un niño. Sin embargo, eso no impide que siga adelante, descubriendo su gran talento a la hora de investigar y encontrar respuestas que, para muchos, son imposibles de descubrir.

Kuroshitsuji | A-1 Pictures

Kuroshitsuji

Su historia se centra en la relación entre el conde Ciel Phantomhive y su mayordomo Sebastian. A pesar de su temprana edad, Ciel trabaja junto a Sebastian resolviendo misterios que afectan a la Inglaterra del siglo XIX. Sin embargo, esto no es lo único que afectará al lugar, sino que Sebastian es realmente un demonio que tiene un contrato con Ciel en el que se indica que, una vez acaben de resolver un caso específico, este se quedará con el cuerpo de Ciel.

Senkou no Night Raid | A-1 Pictures

Senkou no Night Raid

Cuatro agentes de habilidades únicas forman parte de “Sakurai Kikan”, una agencia de inteligencia japonesa ultrasecreta. Estos son enviados a Shangai en el año 1931, cuando se está acercando la Primera Guerra Mundial e incluso la Primera Guerra Sino-Japonesa. Aquí los agentes deben acudir para impedir que suceda lo peor, aprovechando al máximo sus habilidades especiales.

Higashi no Eden | Production I.G

Higashi no Eden

Hay ocasiones en las que parece que un trabajo es tan misterioso como la vida de la que no queremos decir palabra. Sin embargo, todo lo que está relacionado con el joven Akira Takizawa es un misterio en general. Tras un extraño suceso, Takizawa sufre de amnesia, sin poder recordar ni quién es ni lo que hace y, mirando un poco las pistas que tiene, todo apunta a que es casi un terrorista. Por suerte, la joven Saki Morimi se cruza en su camino de la forma más inesperada para ayudarle a descubrir la verdad, aunque también para escapar juntos de un misterioso grupo que trata de eliminar a Takizawa.