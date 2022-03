Un aviso de terremoto en Japón afecta al estreno de nuevos capítulos anime

La actualidad del anime parece estar en problemas. Si recientemente Toei Animation sufría un hackeo que ha acabado por afectar a algunas series anime, la situación empeora con un fenómeno natural que afecta a todo el país. Si bien la palabra terremoto puede parecer terrible en muchos lugares, en Japón es un problema al que se enfrentan constantemente, incluso varias veces al año. Lamentablemente, esta vez se ha anunciado la amenaza de un terremoto de gran magnitud.

Este aviso ha llegado con intención de aplicar ciertos cambios, entre ellos, la posibilidad de que varios estrenos vean un importante retraso en su estreno. En este punto se señala a los animes, esos estrenos que muchos fans siguen de cerca y que se podrían ver afectados en su programación. Por ahora, no son muchos los animes que han tenido que confirmar cambios, aunque este ya ha afectado al estreno de ‘Orient’, que ve sus nuevos capítulos retrasados.

Debemos ser conscientes de que este terremoto, en particular afectando en la costa norte del país, ha llegado a una magnitud de 7,3. No solo eso, sino que a consecuencia de este terremoto parece que Japón también se enfrenta a la posibilidad de que un tsunami afecte al lugar. Por ello, debido a la importancia de ambos fenómenos, no solo se espera el retraso en el estreno de ‘Orient’, sino de otros animes.

Por el momento ninguna compañía ha confirmado cambios en sus estrenos, excepto Toei Animation que, tras verse afectada por el ataque hacker, no podrá estrenar sus series en los plazos acordados. Sin embargo, los fans del anime se mantienen a la espera de ver cómo puede afectar en el futuro el paso de estos fenómenos naturales y si, de algún modo, afectará a más estrenos.

Por otra parte, recordamos que ‘Ataque a los Titanes’ sufrió un retraso en la emisión de su último capítulo. Un cambio anunciado hace tiempo y que, según parece, no se vería afectado de ningún modo por este fenómeno natural. Sin embargo, desde Japón piden paciencia y esperan que este problema no derive en una mayor gravedad finalmente.