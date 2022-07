Cinco animes perfectos para aprender japonés

Comienzas viendo anime con doblaje en castellano. Más tarde das el salto a los subtítulos en castellano y audio en japonés. Y ahí es cuando estás, casi, dentro del mundillo nipón. Quieres ir un paso más allá y comenzar a entender qué dicen en el idioma original e incluso tratar de "chapurrear" algunas palabras.

Si bien aprender japonés puede resultar una tarea ardua que requiera de varios años de estudio, nada te impide que puedas conocer algunas palabras o frases del idioma. Por supuesto siempre vamos a recomendarte acudir a una escuela de idiomas. Nadie mejor que ellos van a enseñarte japonés, pero ¿y en caso de que quieras conocer algunas palabras o mejor aún, mejorar tu nivel de japonés? ¡Ver anime es la solución! o al menos puede ayudarte en el proceso.

A continuación encontrarás varias series que sin duda pueden serte de gran ayuda para conocer algunas palabras en japonés o mejorar tu nivel básico en caso de que estés acudiendo a clase. Te recomendamos por supuesto que optes por subtítulos en japonés y escojas siempre una serie de animación acorde a tu nivel. Los cinco animes que encontrarás a continuación recorren un nivel básico, ideal para comenzar, por lo que no deberías de tener muchos problemas.

Non Non Biyori

Non Non Biyori | Silver Link

En Neox Games somos fans de 'Non Non Biyori'. Sus historias costumbristas y ese humor que destilan los personajes nos han hecho caer rendidos al encanto de cada episodio. ¿Qué hace interesante a este anime para aprender japonés? Para empezar su historia, sin duda. Te atrapa desde el primer capítulo y la forma en la que se desarrollan los diferentes acontecimientos exactamente igual. Por otro lado, y aquí está su principal virtud, la sencillez de los diálogos. Aprenderás muchísimo vocabulario del día a día que podrías aplicar a infinidad de situaciones.

Pokémon

Película anime Pokémon: El poder de todos | The Pokémon Company

¿Cómo? ¿'Pokémon' como anime para aprender japonés? Sí, en efecto. Al igual que 'Non Non Biyori', 'Pokémon' es una serie de animación perfecta para iniciarse en el idioma gracias a sus conversaciones sencillas entre personajes. Además, y no vamos a negarlo, ¿quién no ha sido fan de 'Pokémon' en algún momento? Tómalo como un ataque de nostalgia, de vez en cuando no está mal. ¿No?

Totoro

Mi Vecino Totoro | Studio Ghibli

'Totoro' es una de las películas más sencillas de ver dentro de la filmografía de 'Studio Ghibli'. Cuenta con un argumento nada complicado, un entorno en el que se desarrolla la trama espectacular, animación fuera de serie y ¡también unos diálogos tan breves como sencillos! 'Totoro' es ideal para aprender japonés precisamente por ese detalle. En la película no hay demasiadas conversaciones, pero cuando están presentes son fáciles. No deberías tener problemas.

El Viaje de Chihiro

El viaje de Chihiro | Studio Ghibli

La obra maestra de Studio Ghibli, 'El Viaje de Chihiro', puede convertirse en tu mejor compañera para aprender japonés. Uno de los aspectos más importantes para no desmotivarnos es siempre escoger animes o películas de origen nipón que puedan gustarnos. En este sentido, ¿realmente existe alguien que no tenga especial predilección por 'El Viaje de Chihiro'? Poco más que añadir.

Kobayashi-san Chi no Maid Dragon

Una de esas rarezas a la que cuesta poco o nada quedarse enganchado. La obra nos pone en la situación de una oficinista cuya vida puede describirse fácilmente como "vida rutinaria aburrida"... hasta que un día rescata a una dragona que estaba en peligro. Suena rara, ¿verdad? No os vamos a mentir, nosotros también pensamos lo mismo al principio, pero es una auténtica joya que os hará pasar muy buenos momentos. Además, y gracias a sus diálogos sencillos y situaciones podréis aprender vocabulario ligado al ámbito formal.