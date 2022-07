Cinco animes ideales para ver en los días más calurosos

Seamos sinceros, por mucho que nos guste el verano para ir a la playa, disfrutar con nuestros amigos de algún que otro viaje y otras actividades, hay quienes no llevan nada bien el calor y las altas temperaturas.

Con ellas toca refugiarse en casa y no exponernos demasiado. ¿Y qué podemos hacer en casa hasta que sea más apetecible salir a la calle? ¡Ahí es donde entramos nosotros! Y es que en Neox Games os vamos a recomendar hasta cinco series de animación (incluyendo alguna película) que sin duda hará mucho más llevadero vuestro verano.

Free!

Free! | Kyoto Animation

'Free!' cuenta ya con unos cuantos años a sus espaldas, lo sabemos, pero por ella no pasan los años. Desde su estreno se ha convertido en una de las series revelación y más recomendadas en el panorama de los animes de deportes. La serie nos mete de lleno en la competición de un grupo de amigos que, años atrás, disfrutaban de la natación.

Mi vecino Totoro

Mi vecino Totoro | Ghibli.jp

Todo un clásico Miyazaki y Studio Ghibli, posiblemente la película más icónica y que catapultó a la fama al estudio japonés. Una cinta de aventuras que encaja a la perfección con estas fechas gracias a su propuesta de vacaciones en un pueblo retirado y aislado en el monte japonés.

Non Non Biyori

Non Non Biyori | Silver Link

Si eres de los que prefieres otro tipo de géneros, y en concreto el denominado 'slice of life', también tenemos buenas noticias para ti. 'Non Non Biyori' es una de esas series que no debes dejar pasar por alto. Humor y una simpatía que se contagia desde el primer episodio en esta historia sobre una joven que pasa de vivir en una gran ciudad a hacerlo en un pueblo.

Josee, el tigre y los peces

Josee, el tigre y los peces | Shochiku Animation

¿Te apetece algo romático? 'Josee, el tigre y los peces' es justo lo que estás buscando. Josee es una joven en silla de ruedas que vive aislada. Un día está apunto de sufrir un terrible accidente, pero Tsuneo aparece en el último momento para salvarla. A partir de este punto la vida y sueños de ambos se cruzará dando lugar a una preciosa historia.

Squid Girl

Squid Girl | TV Tokyo

Si por el contrario quieres algo para consumir de forma rápida y sin más pretensiones que pasar un buen rato, 'Squid Girl' es justo lo que estás buscando para el verano. Con mucho humor, este anime nos cuenta la historia de Squid Girl, una joven criatura que habita en el océano. Su plan es vengarse de los humanos por contaminar los mares, pero ¿qué ocurrirá cuando descubra cómo es la vida fuera de su hogar?