Cinco animes inspirados en las obras de William Shakespeare que todo fan debe ver

El mundo de la palabra escrita está repleto de autores que han marcado la historia. Uno de los nombres más destacados y que parece imposible de no conocer es el de William Shakespeare. El autor inglés ha conseguido no solo enamorar a sus lectores, sino que sus obras han tenido todo tipo de adaptaciones. Podemos ver musicales, películas e incluso series que, de un modo u otro, basan su historia en alguno de sus libros. Sin embargo, ¿alguna vez pensaste que estas historias pudiesen inspirar al anime?

Puede que no lo sepas, pero son varios los animes que adaptan las obras escritas de Shakespeare a su propio estilo. Después de todo, cuando Shakespeare escribía, buscaba entretener a todos aquellos que quisiesen disfrutar de sus obras. Por ello, ¿qué mejor que tomar estas como base para crear un contenido que busca ser entretenido, cercano y más visual? Con intención de que todos los fans puedan recordar al escritor así como profundizar un poco más en su historia, te recomendamos cinco animes con esta espectacular base.

Re:Zero | White Fox

Re:Zero

Para muchos, la obra de ‘El Sueño de una noche de verano’ es reconocida por todas sus interpretaciones. La hemos visto integrada en series, en musicales e incluso con parodia en ‘Los Simpsons’. Por ello, no es de extrañar que esta obra tenga su propia adaptación al anime y esta no podía ser otra que ‘Re:Zero’.

Si bien la historia puede llegar a tener su toque oscuro, no deja de ser una obra que busca mantener la magia viva. Por ello, en su primera temporada, en la cual se trata el tema de un bucle temporal que, sin importar los actos, casi siempre culmina con la muerte de alguno de sus protagonistas. Además de estos guiños, contamos con un pequeño compañero llamado Puck, quien se basa en un hada que no deja de hacer travesuras, al estilo de Shakespeare.

Romeo x Juliet | Gonzo

Romeo x Juliet

Su nombre ya nos da la clara pista de la obra en la que está basada y es que no deja de ser una reinterpretación de la obra de Shakespeare. Esta cumple con los parámetros que se esperan, a pesar de que realiza una serie de adaptaciones para hacerla más llamativa que no ha acabado de encajar con muchos. Sin embargo, se trata de una buena forma de presentar para aquellos que no han leído la obra de Shakespeare sus bases antes de animarles a descubrir la fantástica obra.

Zetsuen No Tempest | BONES

Zetsuen No Tempest

¿Por qué limitarse a una sola obra cuando puedes tener más de una? Este es el caso de ‘Zetsuen no tempest’, esa obra que no existiría si Shakespeare no hubiese escrito sus obras. En esta veremos una combinación de dos obras escritas, ‘Hamlet’ y ‘La Tempestad’, hasta el punto de que podemos ver en varias ocasiones a sus protagonistas citar a Shakespeare.

Si bien no se trata de una adaptación directa en sí, nos encontramos con una de las propuestas que destacan de forma única a la hora de mostrarnos sus paralelismos. Tenemos el punto de inicio de una familia que ha sido brutalmente asesinada y como se inicia un viaje para descubrir al culpable tras acudir a una bruja para que le ayude en este viaje repleto de magia, oscuridad, misterio y, por supuesto, venganza.

Toradora | J.C.Staff

Toradora

Muchos pueden llegar a preguntarse dónde se encuentra la conexión con alguna de las obras de Shakespeare. Aquí es donde debemos señalar a ‘La fierecilla domada’. Si bien en algunos casos la obra de Shakespeare ha sido tachada por el hecho de insinuar que una mujer debe cambiar para gustar a los hombres, la obra de ‘Toradora’ le da un aspecto mucho más cercano que ha conseguido conquistar al mundo.

Sus dos protagonistas son incomprendidos por sus compañeros, quienes parecen señalar cuál es el carácter que mejor encaja con los dos personajes tan solo por su aspecto. De este modo el chico, Ryuji, es señalado como un delincuente por su aspecto, mientras que Taiga es una chica adorable simplemente por su aspecto inocente y su baja estatura. Esto provoca que, de pronto, nos encontramos con una joven que resulta salvaje, a pesar de que lo único que busca es ser comprendida.

Ouran High School Host Club | BONES

Ouran Host Club

Esta es una de las comedias románticas que más ha enamorado a los fans del anime por su trama sencilla, a pesar de estar cargada de magia. Y si bien es posible que no lo sepas, la realidad es que esta obra inspira su trama en ‘Noche de reyes’. ¿Por qué? Shakespeare mostraba en esta comedia elementos donde los juegos de palabras así como las referencias eran mejor comprendidas por los espectadores que por los propios personajes que protagonizan la obra. Y esto es lo mismo que encontramos en ‘Ouran Host Club’.

Los personajes van descubriendo, poco a poco, el secreto de una de sus protagonistas y es que esta trabaja en un host club siendo una mujer vestida de hombre. Si bien muchos conocen su secreto, otros se mantienen completamente a oscuras. Por ello, son muchos los paralelismos que encontramos en la propuesta, a pesar de no ser realmente conscientes de ello.