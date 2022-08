Cinco animes que no te debes perder si te gusta 'La casa del Dragón'

En su día ‘Juego de Tronos’ consiguió transportarnos a un reino repleto de fantasía y magia y ahora esta misma emoción la vivimos con ‘La casa del dragón’. Una historia profunda, con elementos de drama y, por supuesto, una batalla oscura entre reinos. Sin embargo, la forma en la que se estrena con capítulo por semana puede hacer que queramos algo más. Y por suerte, para cubrir esta ausencia tenemos propuestas tan interesantes como el anime.

Dentro del anime existen todo tipo de géneros y opciones, ajustadas a todos los gustos. Por ello, no es de extrañar que también existan licencias que nos recuerden a esas obras que más nos gustan en este momento, como es el caso de ‘La Casa del Dragón’. ¿Quieres algunos animes con los que ir pasando el trago y hacer la espera un poco más amena? Sigue leyendo porque se vienen grandes licencias que no podrás olvidar.

Berserk | Selecta Visión

Berserk

Este es uno de los primeros nombres que acuden a nuestra mente a la hora de pensar en la ‘La casa del Dragón’. Su estilo épico fantástico con toque oscuro muestra un mundo ambientado en la Europa medieval y renacentista en el que Guts, su protagonista, junto con un elfo llamado Puck darán caza a seres demoníacos. Su historia oculta una serie de puntos que harán que todos los fans no puedan despegar la mirada de la pantalla, a pesar de lo desagradable que pueda llegar a ser en algún momento.

Bastard!! | Netflix

Bastard

Si ‘Berserk’ te ha emocionado, pero aún así buscas un toque de humor oscuro, entonces ‘Bastard’ es para ti. Aquí nos encontramos con un mundo que sigue desarrollándose después de que, 15 años atrás, Dark Schneider junto a sus compañeros fracasaran en su conquista del mundo, siendo Dark Scheneider sellado en el cuerpo de un niño recién nacido de nombre Lushe Renren. Sin embargo, al pasar estos años, el grupo que decía ser fiel, se volvió a unir para seguir las órdenes de un sacerdote dispuesto a conquistar el mundo.

Metallicana, uno de los reinos, al ser atacado y no tener defensa, decide optar por una opción arriesgada: resucitar a Dark Scheneider. Una historia con toques de acción, fantasía oscura y pizcas de humor de lo más inesperado.

Serie Castlevania | Netflix

Castlevania

Muchos reconocerán este nombre por los videojuegos y, sin embargo, la historia presente en su anime no ha dejado indiferente a nadie. Se trata de una licencia que nos lleva a conocer la trama del Conde Vlad Drácula Tepes, quien sufre tras ver a su esposa ser quemada tras ser falsamente acusada de brujería.

Por ello, con intención de vengarse del reino, les declara la guerra, afirmando que los lugareños pagarán con sus vidas. Asustados ante los ataques de los monstruos y demonios, el país cae bajo el poder del conde. Al menos es así hasta que hace acto de presencia el cazador de demonios Trevor Belmont, quien se alza en armas contra el poderoso vampiro.

The Seven Deadly Sins | Netflix

The Seven Deadly Sins

Ambientada en la época medieval, nos encontramos con la tercera princesa del reino de Liones que busca liberar a las personas del abuso de poder y opresión que los caballeros sagrados están imponiendo. La princesa huye de su hogar en busca de los legendarios Siete Pecados Capitales, quienes son los únicos capaces de enfrentarse a este gran poder.

Y es aquí, en un viaje peligroso con una armadura oxidada y sin muchas armas con las que poder defenderse, que encuentra la cantina Boar’s Hat, donde da con un hombre llamado Meliodas y Hawk, un cerdo parlante. Sin embargo, pronto la princesa descubrirá que ese joven de aspecto inocente es algo más que el simple dueño del lugar; después de todo, se trata de ira, uno de los integrantes de los Siete Pecados Capitales.

Attack on Titan | Wit Studio

Attack on Titan

En los últimos años, el nombre de ‘Shingeki no Kyojin’ o ‘Attack on Titan’ se ha hecho con una gran popularidad. Y no es para menos ya que nos encontramos con una obra en la que los habitantes de un reino se ven obligados a vivir entre los muros para salvarse de los peligros que acechan fuera: los imponentes titanes. Sin embargo, la paz pronto acabará en el instante en el que uno de los titanes decide acabar con los muros, dando así paso a la caza de humanos y al cambio de una vida tranquila para siempre.

La sed de venganza, el misterio, la acción y la fantasía oscura no son más que algunos de los puntos que nos podemos encontrar dentro de esta licencia que lleva años liderando. Y en la que, en más de una ocasión, tendremos dudas de quien es bueno, malo o si realmente no existe un extremo, sino que todo tiene una tonalidad y un destino incierto.