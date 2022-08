Cinco animes que no te puedes perder si eres fan de la ciencia ficción

La ciencia ficción es uno de los géneros preferidos en el anime. Sin ir más lejos, muchas de las obras maestras de la animación japonesa pertenecen a este género. En Neox Games os vamos a contar cuáles son esas cinco piezas imprescindibles para todo amante de la animación, para aquellos que acaban de entrar a este entretenimiento o simplemente por si te pica la curiosidad y todavía no han visionado alguna de ellas.

Por supuesto y como ya es habitual en nuestros tops, el orden no importante. Son cinco obras importantísimas para el anime, de visionado obligatorio. Bastante nos ha costado ya seleccionarlas como para ahora tener que hacer un top. Lo dicho, no puedes perderte ni una de ellas; aunque no vamos a meternos a juzgar si por tu parte decides justificar un orden u otro.

Neon Genesis Evangelion

Tu cara puede ser como la de los personajes de Evangelion. | Selecta Vision

¿Es ‘Neon Genesis Evangelion’ el mejor anime de todos los tiempos? Para muchos sí, pero de lo que no cabe duda es que estamos ante uno de los productos más influyentes de la animación japonesa. Cuenta con una serie de TV de los 90 que requiere de cierta paciencia y dedicación por parte del espectador, seguida de un par de películas. ¿Nuestra recomendación? ‘Rebuild’, la adaptación del anime original a los tiempos actuales y que amplian considerablemente la franquicia y la cierran por completo. Eso sí, preparad una buena tanda de café pues os esperan horas de conversaciones sobre filosofía, religión y demás temas para nada ligeros.

Cowboy Bebop

Cowboy Bebop | Sunrise

Los que opinan que Neon Genesis Evangelion no es el mejor anime de ciencia ficción tienen un claro ganador, Cowboy Bebop. Las aventuras de Spike saben a whisky y a jazz, pero también a la mejor animación que ha dejado Japón en cuanto a historia y personajes. Si bien sus primeros capítulos pueden dar la sensación de estar inconexos entre sí, sirven de presentación magnífica para los personajes. Lo que sucede más adelante es, y os avisamos, sencillamente espectacular. Un estilo noir que encaja a las mil maravillas en el espacio.

GANTZ

Gantz | Hiroya Oku

Imagina por un momento que al morir vuelves al mundo real pero en una versión mucho más peligrosa. Como si de un videojuego se tratara, deberás de eliminar a diferentes criaturas y alcanzar una puntuación. Sólo de esta forma conseguirás, ahora sí, volver al mundo real como si hubieras resucitado. Esta es la premisa de GANTZ, una de la que francamente creemos que es mejor no revelarte nada más.

Psycho Pass

Psycho-Pass | Square Enix

Psycho Pass está considerada una obra de culto, una de esas series de animación que disfrutarán los amantes de la acción con toques de thriller y por supuesto los fans de la ciencia ficción. Su historia, a priori sencilla, esconde muchísimos matices. La sociedad de Psycho Pass nos presenta una postal en la que existe un sistema que permite averiguar qué personas pueden convertirse en criminales potenciales; por supuesto el experimento no sale nada bien y comenzarán los problemas. Recomendadísima.

The Melancholy of Haruhi Suzumiya

Haruhi Suzumiya | Kyoto Animation

En The Melancholy of Haruhi Suzumiya no hay mechas, tampoco armas sacadas del futuro ni por supuesto naves voladoras. El anime se ambienta en la actualidad, pero ¿entonces que tiene de ciencia ficción? Su protagonista. Todos aquellos estudiantes que se cruzan con Haruhi terminan viviendo situaciones de lo más peculiares como por ejemplo viajes espacio temporales. Un anime que rompió moldes en su momento y aún a día de hoy sigue siendo considerado una obra de culto.