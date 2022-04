¿Cuáles han sido los animes de invierno 2022 más buscados en Google?

A lo largo de los años, el anime ha ido ganando todo tipo de popularidad. Después de todo, se trata de un estilo de animación que se ajusta a todo tipo de gustos, más todavía si tenemos en cuenta que no es solo la historia, sino el estilo gráfico de cada artista el que nos fascina y llama la atención. Claro que, incluso con todo tipo de estrenos presentándose ante nosotros, hay licencias que simplemente parecen imposibles de vencer.

Esto lo ha demostrado el usuario de Reddit Data Weboo, quien decidió compartir su estudio en el que mostró cuáles han sido los animes más buscados en la temporada de invierno 2022 en Google. Una lista que nos deja con alguna que otra sorpresa pues, a pesar del gran éxito de ‘Attack on Titan’, esta no ha conseguido liderar el top, sino que hay un anime que le ha superado con creces.

¿Cuáles han sido los favoritos de esta temporada de invierno 2022?

No importan los años que pasen ya que hay una licencia manga y anime que parece no perder el punto. Este no puede ser otro que ‘One Piece’, la obra de Eiichiro Oda que ha fascinado al mundo entero con su calidad de dibujo así como con su historia. Sin embargo, no es la única gran sorpresa de la lista, y es que, tal y como podemos ver, ‘Attack on Titan’ se queda con un tercer puesto de las búsquedas.

A lo largo de la lista podemos ver tanto animes nuevos como alguno que ya tiene un poco más de tiempo. Lo que ha llamado la atención de muchos fans es, precisamente, comprobar que ‘Detective Conan’ sigue siendo uno de los favoritos en la lista. Una obra que puede haber llamado la atención de todos los fans debido al estreno de su nueva película y la cual ha sido muy aplaudida.

Lo que queda claro al echar un vistazo a la lista es que no importa el tiempo que pase, ‘One Piece’ sigue siendo el más grande del mundo. Una propuesta fascinante que sigue sorprendiendo a todos los fans. Por ahora, lo que sí esperan los fans es que, con la llegada de los estrenos de primavera, la lista cambie un poco y sigan entrando nuevos animes como ‘Spy x Family’.