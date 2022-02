¿Cuáles son los Nueve Titanes más importantes de 'Attack on Titan'?

La obra de Hajime Isayama lleva años en lo más alto. La historia presente en ‘Shingeki no Kyojin’, conocida como ‘Attack on Titan’ ha fascinado a todo el mundo, quienes siguen día tras día su actualidad e incluso están pendientes del estreno de cada nuevo capítulo, con esta última temporada ya llegando a su final para dar su despedida para siempre. Un momento en el que los fans no solo tendrán que despedirse de algunos de los personajes más queridos, sino también de los imponentes titanes.

Uno de los factores por los que destaca este manga y anime es, precisamente, la presencia de los titanes. Imponentes, con habilidades únicas y, por supuesto, enemigos capaces de poner a prueba a los personajes de formas completamente únicas. Cada uno con un tamaño, unas características que los hacen destacar en el campo de batalla y entre los que destacan los Nueve Titanes.

Poderosos y letales: Los Nueve Titanes de Attack on Titan

Antes de seguir, recomendamos que si todavía tienes algún arco de la serie pendiente, es mejor que dejes de leer a partir de aquí. Algunas de las habilidades de estos Titanes cuentan con elementos importantes para la historia. Por ello, avisamos de que en las próximas líneas encontrarás algunos spoilers sobre los grandes titanes que aparecen en el anime.

Titán Colosal

Este imponente Titán se ha convertido en uno de los más representativos y, a su vez, en uno de los primeros que pudimos ver aparecer. Se trata del primer Titán que conocimos de los Nueve Titanes y se presenta con su imponente altura de 60 metros. Este gran tamaño le dota a su vez de una gran fuerza física, lo que compensa su lentitud a la hora de avanzar. Si bien con su fuerza es capaz de destrozar todo a su paso, combina esto con el uso de un vapor caliente que emite a través de su cuerpo y que le permite dañar a los enemigos cercanos.

Titán Acorazado

Se trata del segundo titán de los Nueve Titanes que pudimos conocer y que, pese a tener una altura de 15 metros, llega a resultar imparable. Destaca por la resistencia de su piel, algo que aprovecha para demoler estructuras o acabar con los enemigos que se cruzan en su camino, además de poder protegerse de las cuchillas de los soldados. Ni siquiera los cañones pueden parar a este Titán, que se convierte en un rival muy peligroso.

Titán Hembra

Se trata de un titán bastante llamativo por contar con múltiples habilidades que aprovecha al máximo tanto a la hora de atacar como para defenderse. Con 14 metros de altura, se trata de un titán rápido capaz de endurecer cualquier parte de su cuerpo cuando lo necesite. Si con estas características puede resultar muy peligrosa, a esto se le suma su capacidad de utilizar su rugido para atraer a otros titanes.

Titán de Ataque

Se trata de otro de los titanes principales y uno de los que pudimos ver casi al empezar la serie. Su imponente tamaño de 15 metros se ve acompañado de una gran fuerza y agilidad, por lo que resulta determinante en las batallas. Si bien toda esta combinación lo convierte en un titán que querríamos tener de nuestra parte en combate, posee la habilidad de enseñar a sus portadores recuerdos de sus sucesores, lo que le aporta una habilidad incluso más especial.

Titán Fundador

Pese a tener una altura de 13 metros, lo que puede provocar que muchos crean que no se trata de un titán poderoso, la realidad es que se trata de uno de los más destacados dentro de los Nueve Titanes. Después de todo, se trata del único titán capaz de crear titanes puros y controlar sus acciones. Eso sí, solo aquellos descendientes de la familia Fritz podrán activar su poder.

Titán Bestia

El aspecto físico de este titán lo ha convertido en uno de los más queridos por los fans, tanto por lo llamativo que resulta como por la importancia de su papel. Llega a 17 metros de altura, posicionándose por ello como el segundo titán más grande de los Nueve Titanes. Si bien posee una gran fuerza, destaca por buscar dañar a sus enemigos a base de lanzar objetos a grandes distancias.

Titán Mandíbula

Su tamaño de apenas 5 metros puede hacer parecer que no es peligroso y, sin embargo, no hay que confiarse. Se trata de un titán con una mandíbula fuerte y afiladas garras, lo que le permite cortar materiales muy resistentes y acabar con sus enemigos fácilmente. Si ya su poder puede convertirlo en un rival que no querríamos tener cerca, a esto debe sumarse su gran agilidad y velocidad, convirtiéndose en un poderoso rival.

Titán Carguero

Se trata del titán más pequeño de los Nueve Titanes con sus apenas 4 metros de altura, lo que además no destaca demasiado al moverse en todo momento a cuatro patas. La característica principal de este titán no es su forma de ataque, sino que sirve de apoyo al cargar con el equipo necesario a sus espaldas. Se trata, por tanto, de un titán útil para atacar con distintos materiales.

Titán Martillo de Guerra

El último de los titanes y cuyo diseño inquieta a más de uno. Se trata de un titán de 15 metros de altura y que posee dos increíbles habilidades. Por una parte tiene la capacidad de endurecimiento, lo que le permite crear distintas armas que usar en base a su necesidad. Por otra parte le permite a su portador controlarlo a distancia, lo que garantiza que este pueda mantenerse protegido mientras él ataca.