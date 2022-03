'Demon Slayer': ¿Cómo sería la historia si Tanjiro y Nezuko cambiaran sus papeles?

El género anime ha crecido mucho en los últimos años y esto tiene que ver especialmente con algunas de las obras más recientes. Obras clásicas como ‘Naruto’ o ‘One Piece’ ya supusieron una gran atracción para captar a fans del anime lejos del país nipón, sin embargo fue gracias a ‘Attack on Titan’ y ‘My Hero Academia’, entre otras, que la popularidad del género despegó sin límites.

Otra de las series anime que más seguida en los últimos años es ‘Demon Slayer’. Esta serie está basada en el conocido manga de 2016 ‘Kimetsu no Yaiba’ y llegó en formato anime en 2019, logrando ser un éxito desde su debut. Tanto fue así que su película ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie - Mugen Train’ se convirtió en la película más taquillera del año 2020.

Así se vería Demon Slayer si Tanjiro y Nezuko cambiaran los papeles

Si bien la historia de ‘Demon Slayer’ y sus característicos personajes son lo que han logrado que esta serie anime llegara a lo más alto, un fan ha querido cambiar por completo la perspectiva. Este seguidor ha publicado un vídeo a su canal de YouTube donde podemos ver una escena ya incluida ‘Demon Slayer’, pero con la particularidad que Tanjiro y Nezuko intercambian sus papeles.

Como podemos ver, la escena tiene lugar en una pequeña cueva a la cual no llega la luz del sol. Ambos personajes mantienen sus respectivas vestimentas pero la diferencia es que es Tanjiro quién debe probar si entra en la cesta o no. El vídeo cuenta también con un audio en inglés y gracias a él podemos escuchar como Nezuko anima y felicita a su hermano por hacerle caso.