¿Está ‘One Punch Man’ cerca de su final? El autor despeja las dudas generadas por su último tweet

En las últimas semanas, los fans de ‘One Punch Man’ se llevaron las manos a la cabeza al darse a conocer que se estaba trabajando en un final para la obra del superhéroe más fuerte. Lo que más llamaba la atención de este hecho era, precisamente, comprobar que la mención llegaba por parte del propio autor con un extraño mensaje compartido en sus redes sociales.

Tal fue la reacción de los fans que el revuelo ha llegado a oídos del mangaka y es este mismo quien ha querido aclarar la confusión. Después de todo, el error vino a partir de un mensaje suyo hablando de un final para ‘One Punch Man’, pero no el final definitivo que todos los fans esperarían, sino que se trata, simplemente, del final del arco actual que el mangaka está dibujando.

Ha sido con otro mensaje compartido en sus redes sociales en el que viene a ser una aclaración doble para los fans. Por un lado menciona que no, ‘One Punch Man’ no se encuentra cerca de su final mientras que, por otro lado, sí aclara que lo que está a punto de acabar es el presente arco “Episodio de Garou”, es decir, el arco centrado en el antagonista mencionado.

De este modo, gracias al mensaje del autor, sabemos que no tiene intención de dar por acabado el manga ni el anime, sino que esto es simplemente un primer acercamiento. Por ahora lo que sí tenemos claro es que el autor sigue teniendo muchas ideas en marcha para su obra y muchas ganas de seguir dando vida a estas de aquí en adelante.