‘One Punch-Man’ recibirá una adaptación live-action con el ex-director de ‘Fast and Furious’

Aquellos que siguen la acción de las películas de ‘Fast and Furious’ se llevaron la gran sorpresa al saber que su director, Justin Lin, había abandonado el proyecto de ‘Fast and Furious 10’ al poco de comenzar el rodaje. Si bien no se han confirmado exactamente los motivos que le llevaron a tomar esa decisión, parece que no ha tenido que esperar mucho tiempo antes de que un nuevo proyecto acabase en sus manos.

Esta vez hablamos de una adaptación del popular manga ‘One Punch-Man’, la cual tendrá su propia versión live-action. Ha sido el medio Deadline el encargado de confirmar que esta obra tendrá como director a Justin Lin, quien se encargará de dar forma y vida a la obra que se ha convertido en todo un éxito. Un manga que, debemos saber, comenzó como un webcomic.

One Punch-Man | Madhouse

Desde sus inicios, ‘One Punch-Man’ ha pasado por todo tipo de fases, pasando por el anime y el manga, incluso llegando a los videojuegos. Por ello, estamos impacientes por ver cómo consigue este director adaptar la acción de una de las historias donde se ha demostrado que estamos ante uno de los héroes más poderosos del mundo, alguien que ni siquiera el enemigo más fuerte puede vencer.

Para esta adaptación ha sido la propia Sony la que ha logrado hacerse con los derechos. De hecho, para este trabajo, además de contar con el trabajo de Justin Lin, la compañía cuenta con Scott Rosenberg y Jeff Pinkner, guionistas de ‘Venom’. Además de esto, también se ha mencionado que Avi y Ari Arad de ‘Iron Man’ estarán como productores de la película. Claro que, ¿cuándo podremos ver esta obra? Parece que a partir de 2023 o 2024.