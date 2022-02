Los fans de 'My Hero Academia' crean sus propios personajes y el resultado es sorprendente

Muchos fans del anime no dejan de sorprenderse a la hora de pensar en cómo hacen los grandes mangakas a los que siguen para diseñar a los personajes. Si bien existen ciertas normas no escritas sobre la forma en la que deben ser dibujados los ojos para que sean grandes y con vida, no hay duda de que cada personaje logra aportar su propio estilo. Uno de esos animes que sigue despertando la curiosidad de los fans es ‘My Hero Academia’.

Desde su aparición, los héroes y villanos de ‘Boku no Hero’ han ido sorprendiendo con su estilo único. Después de todo, la obra de Kōhei Horikoshi sigue fascinando al mundo entero con personajes que no tienen la más mínima similitud. Cada uno con sus poderes, estilo único e incluso carácter. Sin embargo, ¿sabías que hay dos héroes que no fueron creados por el mangaka sino que fueron los propios fans los que les dieron vida?

Los personajes de My Hero Academia creados por los fans

Antes de contar la historia de estos personajes, debemos hablar de una costumbre en Japón. Cada poco tiempo, cuando una licencia tiene éxito, ya sea en animes o videojuegos, se realiza un concurso. En ocasiones es para ganar merchandising inspirado en la licencia. Sin embargo, en el caso de ‘My Hero Academia’ le ofrecía al ganador la posibilidad de crear a un personaje que apareciese en el anime.

El primero de estos ganadores fue Bubble Girl, personaje creado por Chiita Abara cuya idea se desarrolló para ser un poco diferente a lo que su creadora tenía en mente. Si bien Chiita desarrolló a Bubble Girl teniendo en mente que esta sería una estudiante de 16 años, finalmente esta sufrió una pequeña modificación para convertirse en una heroína profesional de 21 años que trabaja en la Oficina de Héroes de Sir Nighteye. Su don se llama Bubble y, como muchos saben, con este puede crear burbujas con aromas que ha olido con anterioridad. Un don que utiliza para distraer al enemigo.

Por otra parte, el segundo ganador fue Tetsya Oohara, quien creó a otro de los personajes más queridos, Juzo Moashi, mejor conocido como Centipeder. Este personaje, al igual que el anterior, se trata de un héroe profesional y actual jefe de la Oficina de Héroes de Mirai Sasaki, mejor conocido como Sir Nighteye. Su don se llama Ciempiés y con este tiene el don de alargar sus miembros para atacar o incluso contener a los enemigos.

La curiosidad tras ambos personajes

Los dos diseños han destacado firmemente entre la comunidad de fans, quienes no solo adoran el estilo utilizado para ambos personajes, sino que además disfrutan de ese don con el que han destacado en la lucha. Sin embargo, en el anime estos personajes tienen una curiosidad más y es que las personas que han utilizado para doblar las voces de ambos personajes también son marido y mujer en la vida real, creando un nuevo vínculo que no hacen más que destacar el fuerte vínculo de estos personajes.

Por ahora se desconoce si en el futuro habrá nuevas oportunidades para los fans de dar vida a nuevos héroes o villanos. Sin embargo, por ahora son muchos los que adoran a Bubble Girl y Centipeder, quienes han encajado a las mil maravillas dentro del curioso mundo que forma ‘My Hero Academia’.