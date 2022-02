Las manos del traje de Tomura de ‘My Hero Academia’ ocultan una historia más oscura de lo que crees

La historia de ‘Boku no Hero’ destaca por jugar con esa idea de que todo niño puede llegar a ser un héroe. Después de todo, nos encontramos en un mundo donde casi todos cuentan con poderes y solo unos pocos carecen de don. Por ello, desde muy pequeños, los niños sueñan con la idea de poder ir a la academia de héroes, a pesar de que en algunas ocasiones este camino se tuerza.

Este es el caso de los villanos, quienes dejan el camino del mal para sumarse a la decisión de acabar con lo que los héroes han creado y, en algunos casos, terminar con aquellos que se cruzan en su camino. Sin embargo, uno de los villanos que más llama la atención de los fans es, precisamente, Tomura Shigaraki, quien destaca por esas manos que cubren su cuerpo pero, ¿por qué las lleva? Antes de explicarlo, indicamos que se encuentra un spoiler de la historia, por lo que si todavía no has llegado a este punto, recomendamos no seguir leyendo a partir de este punto.

My Hero One's Justice 2 | Bandai Namco

La realidad tras las manos de Tomura Shigaraki

A lo largo de la historia siempre nos han contado que las manos de Tomura tienen vinculación con sus víctimas, con aquellas que cayeron bajo su poder. Y la realidad es esa, a pesar de que su historia tiene un punto más oscuro. Fue en el capítulo 237 del manga donde se reveló la realidad tras este suceso en su historia y que nos lleva a unos años atrás, momento en el que el Don de Tomura se manifestó.

Debido al poder recién obtenido, Tomura no pudo controlarlo, lo que le llevó a destruir su propio hogar y, con ello, matar a su familia. Esto hizo que sintiese una gran culpa, quedándose con los restos físicos de sus seres queridos para tener una sensación de enfermedad y tranquilidad a partes iguales. Y es que, a pesar del dolor, Tomura pronto afirmó sentirse a gusto con la idea de haberlos eliminado debido a que estos habían permitido que viviese una mala vida con el sufrimiento provocado por su padre.

Esta oscura historia da forma y vida a uno de los personajes y villanos más queridos por los fans. Un personaje que no ha dejado de crecer y que, en todo momento, juega con la tragedia de sus víctimas para dar forma a su verdadero poder. Después de todo, desde el inicio, este personaje ha demostrado tener grandes ambiciones, lo que le ha llevado a convertirse en un villano seguro de sí mismo y muy poderoso.