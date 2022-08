'My Hero Academia': ¿Cuáles fueron las inspiraciones del mangaka para crear su obra?

A día de hoy parece imposible no conocer el nombre de ‘My Hero Academia’. La obra de Kohei Horikoshi no ha dejado de crecer con una propuesta que resulta de lo más apasionante. Después de todo, nos encontramos en un mundo donde héroes y villanos deben luchar y, sin embargo, sigue teniendo ese toque novedoso en el que, a pesar de casi toda la humanidad nacer con un poder, hay quienes carecen de estos, tomando ellos la decisión de si quieren esperar sentados y observar o, por el contrario, pretenden luchar pese a sus limitaciones.

Son esos puntos fascinantes los que acaban convirtiendo a la obra en algo totalmente nuevo. Sin embargo, debes saber que el autor no ha dudado en dar vida a la obra a base de basarse en esas licencias que más le gustan. Es posible que en alguna ocasión hayas visto esas referencias ocultas a Star Wars pero, ¿sabes que hay más licencias que han inspirado a esta obra? A continuación os desvelamos algunas de esas licencias que han conseguido conectar el mundo de ‘My Hero Academia’ de formas únicas.

Naruto

Una de esas licencias que le ayudaron a empezar fue ‘Naruto’. No se puede negar que el autor de ‘My Hero Academia’ es un gran fan del ninja. Después de todo, en su día el propio mangaka expresó que esta obra estuvo muy presente en su niñez, palabras que se vieron reflejadas en una entrevista de 2015 en la revista Da Vinci Magazine. Cuando era pequeño, los constantes cambios de colegio le mantuvieron alejado de amistades, lo que le animó a dibujar y disfrutar del manga. Esto provocó que un día, durante las clases, el autor de ‘My Hero Academia’ dibujase en clase a Naruto, momento en el que uno de sus compañeros lo vio y lo anunció a la clase. Y esto supuso un cambio, un instante en el que el mangaka encontró una conexión con la gente: mediante el dibujo.

Dragon Ball

Al igual que ‘Naruto’, parece increíble que haya gente que no conozca la obra de Akira Toriyama o que incluso esta no haya influido de algún modo a los artistas. Y esto es precisamente lo que encontramos con el mangaka de ‘My Hero Academia’. El artista contestaba con total sinceridad a un fan durante la convención de San Diego Comic-Con en el año 2018 que, cuando creó el All Might, se basó en Goku. Por ello, sin duda parece lógico afirmar que este héroe mantiene la esperanza de los habitantes.

Star Wars

‘Star Wars’ es una de esas licencias que parecen estar muy presentes en el mundo de ‘My Hero Academia’ y, por ello, no se puede negar que este ha servido de inspiración a la obra. De hecho, un vistazo al mundo de ‘My Hero Academia’ nos permite comprobar que varias de las localizaciones cuentan con el nombre de planetas presentes en la licencia galáctica. No solo eso, sino que incluso el mangaka llegó a sorprender con un arte para celebrar el estreno de ‘El ascenso de Skywalker’ en Japón.

Superhéroes de Marvel y DC Comics

Tratándose de una licencia donde los héroes tienen tanta importancia, es imposible pensar que este autor no se haya basado en los grandes héroes de los cómics americanos. Con un gran cariño hacia estos personajes, este decidió implementar algunas características como son los dones. De este modo, podemos ver algunos elementos parecidos a ‘X-Men’ que más de un fan ha señalado. Por otra parte, debes saber que el propio mangaka ha admitido que entre sus héroes favoritos se encuentran Spider-Man y Carnage.

Los vendedores ambulantes y su obra My Hero con Jack Midoriya

Puede sonar extraño que los vendedores ambulantes sean una inspiración y, sin embargo, así es. Debes saber que, antes de ‘My Hero Academia’, el autor creó en 2008 un one-shot llamado ‘My Hero’ en el que tenía a un personaje protagonista llamado Jack Midoriya. Este era un vendedor que tocaba en las puertas para ofrecer artículos para héroes. Además de esto, Jack Midoriya es uno de los personajes que marca una gran inspiración para Deku ya que no solo su físico ha ayudado a dar con el diseño del protagonista, sino que hasta sus sueños por ser un gran héroe se han visto reflejados en el héroe de ‘My Hero Academia’. Después de todo, Jack es un personaje que, a pesar de aspirar a ser un gran héroe, es un adulto frustrado y enfermo. ¿Te suena la historia?