La idea que el creador de ‘My Hero Academia’ desechó para Bakugo por ser demasiado aburrido

Pensar en los personajes más destacados en ‘My Hero Academia’ nos llevaría largas horas. Después de todo, son muchos los héroes y villanos que se nos presentan a lo largo de la aventura, aunque hay ciertos nombres que destacan con más fuerza que otros. Si bien por una parte sabemos que hay personajes que han sido creados por los propios fans, otros desarrollados por el propio mangaka se han ganado el cariño de los fans, encontrándose entre estos el nombre de Bakugo.

Katsuki Bakugo se ha mantenido junto a Deku entre los personajes principales, destacando no solo por su poder, sino por ese carácter explosivo que posee. Y es que si algo tiene claro desde el inicio de la serie es que quiere ser el mejor héroe y, no solo eso, sino que está dispuesto a derrotar a todo aquel que se cruce en su camino para enseñar que tiene un gran poder. Sin embargo, si bien su carácter le hace destacar y resulta llamativo, la realidad es que esta no era la idea inicial de su creador.

El primer diseño de Bakugo llegó en 2009

A la hora de fijarnos en los primeros bocetos de Bakugo con el personaje actual, podemos comprobar que físicamente se parece. Sin embargo, ese pelo puntiagudo, rubio y su fisonomía no acaban de salvar las diferencias. Después de todo, en esos primeros bocetos vemos a un personaje mucho más sonriente, más relajado, algo que choca por completo con la imagen que tenemos actualmente del personaje.

Este boceto fue realizado en 2009, momento en el que el mangaka Kohei Horikoshi comenzaba con este ambicioso proyecto para, más tarde, publicarlo en Shonen Jump. Sin embargo, estos bocetos nunca llegaron a ser públicos hasta el año 2016, momento en el que se recogieron en el libro ‘My Hero Academia Official Character Book Ultra Archive’ donde se acompaña al boceto con una descripción del personaje.

El cambio de rumbo para Bakugo

Según afirma el propio creador, su intención con Bakugo era la de crear a un personaje amable y gentil, un alumno que hablaría sin pensar y que, en momentos muy puntuales, insultaría a sus compañeros. Si bien esta idea iba a estar presente en la historia, finalmente su creador la desechó por completo ante la idea de que no solo crearía a un personaje que no iba a gustar, sino que además resultaría demasiado aburrido.

Con esto en mente, decidió reajustar al personaje, dotarlo de un cambio de carácter que lo hiciese más chispeante. Y sin duda lo logró ya que no solo convirtió a Bakugo en un genio en el campo de batalla y con un carácter fuerte que ha convencido a todos los fans. Puede que no sea el agradable personaje que esperaba y, sin embargo, es precisamente ese nuevo enfoque lo que ha gustado a todos los fans.