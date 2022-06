'Komi-san no puede comunicarse': El anime que, con humor, trata temas tan importantes como la ansiedad social

No hace falta ser un fiel seguidor del anime para saber que este género está en uno de sus puntos más álgidos. Si bien hace años series como ‘Dragon Ball’ o ‘Sailor Moon’ abrieron las puertas de este género al resto del mundo, en la actualidad ha conseguido muchos más seguidores gracias a obras como ‘Attack on Titan’ o ‘Demon Slayer’. Esta gran popularidad ha hecho que mangas más pequeños tengan más oportunidades de conseguir su adaptación anime, como es el caso de 'Komi-san no puede comunicarse'.

A diferencia de otros anime como ‘One Punch Man’, esta nueva serie anime toca un tema directamente relacionado con la salud mental. Utilizando algunos recursos humorísticos, 'Komi-san no puede comunicarse' nos presenta aspectos relacionados con la ansiedad social, entre muchos otros problemas muy presentes en la actualidad.

Komi-san no puede comunicarse: Todos los detalles

Esta serie anime actualmente disponible en Netflix, se basa en el manga titulado ‘Komi-san wa Komyushou Desu’. Esta obra del mangaka Tomohito Oda fue publicada a través de la editorial Shogakukan y aunque originalmente comenzó como un one-shot, acabó estrenándose como serie anime en mayo de 2016.

Esta nueva serie anime se centra en Komi-san, una joven que sufre de ansiedad verbal. Komi tiene muchos problemas al intentar relacionarse con los compañeros de su clase, ya que la ansiedad hace que salga corriendo cuando alguien intenta hablarle.

A medida que conocemos más a sus compañeros podemos comprobar que no es la única que tiene problemas de este estilo o similares, por lo que con ellos podemos conocer mucho más a fondo muchos de ellos.