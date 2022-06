Cinco series anime tan cortos que puedes terminar en un fin de semana

A la hora de disfrutar del anime, hay ocasiones en las que sentimos que este es totalmente incompatible con nosotros. No porque la serie en cuestión no nos guste, sino porque, simplemente, no hay forma de poder disfrutar de la experiencia completa debido a la gran cantidad de capítulos que un anime tiene y que hace que sea muy complicado poder visualizarla sin perdernos.

Por suerte, ya sea entre los mejores animes de la historia como, en sí, entre las nuevas llegadas, podemos encontrar animes cortos que disfrutar en apenas un fin de semana. Este es el caso de esta lista de animes en las que no necesitarás más que un fin de semana para poder verlo por completo. Una lista en las que cada uno de los títulos se ajustará exactamente a lo que más te guste.

Erased

Episodios - 12 capítulos

- 12 capítulos Género - Misterio, sobrenatural

Su historia nos permitirá conocer a Satoru Fujinuma, personaje que posee un poder muy especial que le permite retroceder en el tiempo antes de una oscura tragedia que le envuelve. Y que, a pesar de tener este gran poder, nada impide que un ser muy querido para él acabe sufriendo un terrible destino. Es así como, al volver atrás, se encuentra que no va 10 o 20 minutos antes de su tiempo, sino que es capaz de retroceder a cuando tenía 18 años. Y es ahí donde trabaja para poder prevenir la tragedia así como salvar su futuro.

Horimiya

Episodios - 12 capítulos

- 12 capítulos Género - Romance

Se trata de uno de los animes que viene a tratar un romance adolescente y que lo hace de forma única, hasta el punto de que en sus 12 capítulos es capaz de tratar la trama de un manga al completo. En este nos encontramos con una curiosa pareja así como unos personajes bastante completos donde incluso esas parejas secundarias tienen una fuerte presencia.

Given

Episodios - 11 capítulos + 1 largometraje

- 11 capítulos + 1 largometraje Géneros - Drama, romance

Se trata de uno de los animes donde la música tiene un gran protagonismo. En esta nos encontramos con una historia donde Ritsuka Uenoyama tiene una banda pero, si quiere salir adelante, necesita a un vocalista de gran talento. Y si bien parece que va a ser imposible, un día se encuentra con Mafuyu Sato. Este parece no tener ni idea de música, sobre todo cuando se ve su desastrosa guitarra. Juntos llegan a un acuerdo tras comprobar que Sato tiene una gran voz y es que este se unirá a su banda si Uenoyama le enseña a tocar la guitarra.

Wotaku ni Koi wa Muzukashii

Episodios - 11 capítulos + 3 OVAs

- 11 capítulos + 3 OVAs Género - Comedia, romance

Nos encontramos con una divertida historia en la que Narumi Momose es una joven con una afición por el manga, el anime y los videojuegos elevada. Sin embargo, cuando comienza a trabajar en una destacada empresa, quiere fingir ser otra persona, sobre todo porque espera que esto le ayude a conocer el amor. Sin embargo, pronto descubre que, con ella, trabaja un viejo amigo de la infancia que sabe de sus gustos. Es aquí donde, tras pedir a este que le guarde el secreto, se encuentra con una pregunta sorpresa. ¿Y si empiezan a salir juntos y dejan de preocuparse de encontrarse con alguien a quien no les gusten estas cosas?

Death Parade

Episodios - 12 capítulos

- 12 capítulos Género - Drama, misterio

Tras su muerte, los humanos se encuentran con una prueba en la que descubrirán si van a ir al infierno o al cielo. Sin embargo, algunos de estos descubren el camino antes de superar la prueba mientras que otros se encuentran con Quindecim, un bar que es atendido por el misterio Decim. Este es el encargado de evaluar sus almas para establecer si estos deben ir al cielo o al infierno.