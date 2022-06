Cinco juegos que debes probar si eres fan del manga y el anime

El mundo de los videojuegos siempre está avanzando, garantizando a todos los jugadores encontrarse todo tipo de propuestas que cubran sus necesidades y gustos. Entre este mar de oportunidades, nos encontramos con juegos que están inspirados en el manga y el anime, ya sea para aportar un nuevo enfoque a las licencias en las que se basan como para crear mundos completamente nuevos. Estos son solo algunos de esos juegos que deberías disfrutar si disfrutas viendo manga y anime.

‘Tales of Berseria’ se trata de uno de esos títulos que no tiene una licencia en la que basarse y que, sin embargo, está fuertemente inspirado en el anime. Esta obra de Bandai Namco nos muestra un mundo imaginario que se mezcla con esas pinceladas de fantasía y acción medieval para darnos todo tipo de misterios y grandes dosis de emoción junto a personajes únicos.

Los partidos de ‘Oliver y Benji’ son de lo más recordados y estos dieron el salto a los videojuegos con ‘Captain Tsubasa: Rise of New Champions’. En esta aventura tenemos tanto las propuestas que son relacionadas con una historia personal como, en sí, poder seguir los pasos de los personajes que más queremos de esta licencia.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions | Bandai Namco

Para muchos, ‘Berserk’ se ha convertido en uno de los grandes referentes del manga y este dio el salto a los videojuegos con ‘Berserk and the Band of the Hawk’. Se trata de una aventura en la que la crueldad de su mundo sigue presente así como las oportunidades de la acción garantiza con los personajes de la historia.

‘Persona 5 Royal’ es uno de los grandes éxitos de Atlus. Esta licencia se mantiene enfocada en el estilo del anime, aportando misterio y una historia que ningún jugador quiere olvidar. Con una banda sonora que destaca con fuerza y unos personajes con habilidades únicas, tenemos un título que hará las delicias de los fans del manga y el anime.

‘Dragon Quest’ es uno de esos juegos que para los fans de manga y anime es único. Y no es de extrañar, sobre todo si contamos con ‘Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age’. Esta obra se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la saga, tanto por su historia como por su jugabilidad única. Y si nos dejamos llevar por el encanto de sus entornos, tenemos un mundo que es capaz de atraparnos.