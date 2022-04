El mangaka de 'One Punch Man' fascina al mundo con su estilo de dibujo realista

Cuando echamos un vistazo a algunas licencias manga o anime que han destacado en los últimos años, el nombre de ‘One Punch Man’ se encuentra entre ellos. Después de todo, nos encontramos con una licencia donde un curioso superhéroe supera las expectativas de todos no solo con un estilo de combate único, sino con un duro entrenamiento que aquellos que lo siguen han comprobado que sin duda funciona.

Esta es una historia que ha creado el artista Yusuke Murata, quien ya cuenta con una historia dentro del manga bastante interesante. Después de todo, debemos tener en cuenta que este no solo tuvo la oportunidad de crear a dos jefes clásicos de ‘Mega Man’ cuando apenas estaba en la secundaria, sino que además logró convertirse en mangaka profesional con sus obras ‘Eyeshield 21’ y ‘One-Punch Man’. Sin embargo ahora la gran pregunta de los fans es si este artista es humano o cuál es la realidad tras su habilidad dibujando.

Un estilo tan realista que parece una fotografía

Aquellos que han visto la habilidad de dibujo de este mangaka pueden pensar que es increíblemente talentoso simplemente con lo que ha conseguido con ‘One Punch Man’. Sin embargo, si te paras a mirar un poco más en sus obras, darás con sus prácticas de arte realista. Unas prácticas que no se guarda para sí mismo, sino que poco a poco las ha ido compartido en sus redes sociales.

De este modo comprobamos cómo al principio comenzó con una esfera con la que buscaba practicar los brillos e incluso las formas de estas iluminaciones. A partir de ahí, tras una esfera sencilla, poco a poco subió el nivel hasta dar con una esfera más detallada en la que, como si fuese una superficie metalizada, podemos ver el reflejo de un edificio y lo que parece ser un parque con árboles. Una propuesta fascinante, de no ser el siguiente nivel de su práctica realista.

Un estilo tan espectacular que ya es envidia de otros mangakas

Donde los fans y mangakas se han rendido ante él es, precisamente, en el siguiente paso de su práctica, donde el mangaka ha fascinado al mundo al compartir una imagen de un vaso con agua y el reflejo de la luz en este. Una imagen que, a pesar de que en un principio puede parecer no más que una fotografía de su vaso antes de practicar, pronto se descubre que es un dibujo real.

Esta ha sido una duda general entre sus seguidores, hasta el punto de que un fan llegó a realizar zoom sobre la obra para comprobar si realmente este era un vaso real o un dibujo. Y pronto comprobó que, al hacer zoom, el trazado del pincel está ahí presente. De este modo aseguró que el mangaka realmente ha dibujado ese vaso que, de lejos, parece ser tan real como una fotografía.

Esta habilidad de dibujo ha hecho que muchos duden en si realmente es humano o tiene un secreto para dibujar que muchos desearían descubrir. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los fans es el hecho de que otros mangakas han mostrado una sana envidia. Este no ha sido otro que George Morikawa, creador del manga de boxeo ‘Hajime no Ippo’, quien le ha indicando que este ya está llegando a un nivel en el que ni siquiera puede decir que esté en la misma línea de trabajo que él.

Por supuesto, lo que Murata está demostrando al mundo es que, a pesar de que pueda tener un estilo innato para el dibujo, la práctica sigue siendo importante. Este no deja de practicar, de intentar superar sus propios límites, por lo que no deja de fascinar al mundo con una habilidad única para el dibujo, dando así paso a un estilo que, a pesar de saber la verdad, sigue creando dudas entre muchos que no dejan de mirar la imagen como si fuese una fotografía.