El personaje femenino de My Hero Academia que inicialmente iba a ser masculino

A lo largo de las temporadas de My Hero Academia o con cada tomo del manga, los fans han descubierto nuevos héroes y villanos presentes en una historia que, a pesar del buen humor que genera, también sorprende con una trama oscura. Sin embargo, todavía hay ciertas curiosidades que no vemos fácilmente o que, a no ser que las cuente directamente su mangaka, pasarán desapercibidas para siempre.

Uno de los aspectos que llaman la atención es saber que, en su día, uno de los personajes femeninos más queridos por los fans iba a ser masculino. Una idea que, a pesar de que llegó a contar con un diseño, finalmente lo desechó en el último momento para darle la forma que todos los fans reconocen y que está presente en la clase 1-A. ¿Te haces una idea de cuál puede ser el personaje?

El personaje femenino de My Hero Academia que iba a ser un chico

El boceto original de este personaje era completamente masculino. Sin embargo, el mangaka optó por hacer que Tsuyu Asui, mejor conocida como Froppy, fuese finalmente una chica. No solo eso, sino que además se trata de una chica con habilidades únicas ya que cuentan con elementos que recuerdan a las ranas, animan en el que está inspirada tanto en sus aspecto como a la hora de usar sus poderes.

Pero, ¿por qué decidió ese cambio en el último momento? Si bien el mangaka afirma que llegó a tener bocetos del personaje, finalmente decidió el cambio porque había pocos personajes femeninos en la historia. Esto, además, se produjo en otro cambio inesperado y es que Toru Hagakure, la chica invisible, también estaña diseñada para ser un chico al principio. Eso sí, debes saber que las habilidades y el estilo se mantenían exactamente iguales.