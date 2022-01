El battle royale My Hero Academia Ultra Rumble adelanta detalles de su jugabilidad con un nuevo gameplay

A la hora de hablar de anime, debemos ser conscientes de que hay grandes propuestas con historias apasionantes, personajes fuertes y, sobre todo, una trama que luce de maravilla en los videojuegos. Esto es precisamente lo que aprovechan las marcas de videojuegos, hasta el punto de que han adaptado Demon Slayer e incluso traen un par de propuestas interesantes en lo que respecta a My Hero Academia. De este último incluso la presentación de un battle royale de lo más inesperado.

Con intención de que los jugadores puedan conocer un poco más a fondo la propuesta que se acerca, el estudio ha compartido un gameplay que nos arroja interesantes detalles de su jugabilidad. Una de las principales propuestas que nos podemos encontrar es, precisamente, la llegada de personajes muy importantes en esta historia como es el caso de Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, Ochaco Uraraka, Shoto Todoroki, Tsuyu Asui, Cementoss, All Might, Mt. Lady, Tomura Shigaraki, Dabi, Himiko Toga y Mr. Compress. Eso sí, todavía hay mucho más por conocer.

Por ahora, lamentablemente, lo que sí han confirmado es que la beta no estará disponible en todo el mundo, sino que únicamente podrán acceder los jugadores de PS4 que residan en Japón. Por ello, tendremos que esperar un poco más para poder disfrutar de esta fantástica propuesta. Pero, por ahora, es una buena oportunidad para observar las grandes novedades que se presentan en este battle royale con un completo gameplay plagado de detalles.

Eso sí, aunque por ahora no han sido muchos los detalles confirmados, tenemos algunas sorpresas interesantes. De hecho, una de las novedades más interesantes de este battle royale es precisamente que los jugadores podemos disfrutar de su experiencia en PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5. Una propuesta que no quiere crear límites para los jugadores, sino seguir permitiendo que todos disfruten de una jugabilidad sin igual.