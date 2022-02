El mayor misterio de 'One Piece' ya debería estar resuelto, según su creador

A pesar de que en la actualidad las series anime que más destacan son algunas como ‘Ataque a los Titanes’ y ‘Demon Slayer’, sigue habiendo obras clásicas que nunca pasan de moda. ‘Naruto’ o ‘Dragon Ball’ son algunas de ellas, además de otras como ‘One Piece’ que ya supera el millar de capítulos.

Fue en el año 1999 cuando se comenzó a emitir la serie anime de 'One Piece'. Ya desde sus inicios consiguió un gran número de fans y fue a medida que pasaban los años que su popularidad se extendió por todo el mundo. Sus personajes y su trama principal son los factores clave para que esta obra de Eiichiro Oda fuera un éxito, mientras que es gracias a sus enigmas como por ejemplo, qué es el One Piece.

El One Piece es el mayor misterio que encontramos en esta conocida serie anime. Se menciona desde el inicio de la serie, sin embargo no se revela en ningún momento de sus más de 1000 capítulos. Tan grande es este misterio que son muchos los fans que le preguntan directamente a Eiichiro Oda qué significa One Piece, sorprendiendo a todos ellos con su última respuesta.

¿Qué es el One Piece? Eiichiro Oda responde a los fans

En una ronda de preguntas entre los fans y Eiichiro Oda, le preguntaron al mangaka qué era realmente el One Piece. Si bien muchos pensaban que este no contestaría, Oda dijo que era algo más obvio de lo que ellos pensaban y que muchos ya deberían saberlo. Literalmente comentó que en muchos casos tenían la respuesta correcta, a pesar de no ser conscientes de ello.

A pesar de que esta respuesta podría darnos pistas de lo que era el One Piece, esta tuvo el efecto contrario entre los fans de la serie. Muchos seguidores de Luffy y compañía se quedaron asombrados ante la contestación de Eiichiro Oda, creando todo tipo de debates y teorías sobre el tema.