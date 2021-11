¿One Piece y Matrix en Fortnite? Las inesperadas colaboraciones que ya estarían en camino

A la hora de pensar en Fortnite, tenemos claro que sus desarrolladores no se quieren dejar nada por el camino. Y es que la compañía Epic Games ha demostrado con el tiempo que no teme a la hora de innovar y apostar por las colaboraciones más inesperadas. Un claro ejemplo de ello es saber que Naruto ya está disponible en el juego, dando así lugar a las situaciones más bizarras. Sin embargo, ¿y si dijésemos que se acercan opciones como One Piece y Matrix?

Si bien hasta la fecha la compañía no ha indicado nada al respecto, esta podría ser una colaboración muy cercana puesto que los insiders han comenzado a encontrar las primeras pistas. En el caso de Matrix, la insinuación viene por parte de HYPEX, reputado insider que afirma que habría dos skins en camino. Estas serían las de Neo y Trinity, aunque apunta a que no estarían disponibles hasta la segunda mitad del próximo mes de diciembre, justo a tiempo para el estreno de la película.

En lo que respecta a One Piece, han sido los propios jugadores los que se han encontrado con una inesperada referencia. Ha sido MoLentRo quien ha compartido un detalle que muchos han pasado por alto. Actualmente hay una ballena que sirve como ala delta y que podría estar inspirada en el manga de piratas. No solo eso, sino que además cuenta con una enorme cicatriz que recuerda a la que luce Luffy en el pecho.

Por supuesto, ambas colaboraciones podrían no llegar a verse nunca. Después de todo, Epic Games es conocida por trabajar con tiempo y buscar siempre formas de sorprender a los jugadores. Aunque, por ahora, tendremos que esperar un poco para poder ver qué va pasando con el tiempo. Mientras tanto, seguimos disfrutando de las propuestas que nos van presentando y que están disponibles en PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 y PlayStation 5.