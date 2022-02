Oliver y Benji Campeones mostró a un futbolista profesional sin ocultar su identidad

El mundo del anime es amplio y siempre existen licencias ajustadas a todos los gustos. Sin embargo, hay nombres que incluso aquellos que no consumen este tipo de series conocen a la perfección ya que, en algún momento de su vida, este nombre ha hecho acto de presencia. Y es que, si hacemos un repaso a las licencias más importantes del anime, parece imposible pensar que alguien no conozca obras como Dragon Ball, Doraemon o incluso Shin-Chan. Además de todas estas, ¿te imaginas a alguien que no conozca el nombre de Campeones, también conocida como Oliver y Benji en España?

Con cada partido, equipo y encuentro, estos personajes conocían a grandes del fútbol. Si algo tiene Captain Tsubasa es que se nos mostraba a un joven jugador dispuesto a llegar a ser una leyenda del fútbol, ansiando ser el mejor jugador de fútbol del mundo mientras que Benji, por su parte, quería ser el mejor en portería. Una historia que, como muchos recuerdan, se convirtió en los años 90 en uno de los animes más destacados, sobre todo al hacer referencia a algunos de los jugadores más reconocidos de la época. Sin embargo, nunca se mencionaba el nombre real de estos, excepto en un caso específico.

¿Cuál es el jugador que mostró su nombre original en Oliver y Benji?

Con el paso de los episodios y a medida que Oliver y Benji crecían, podíamos ver como su carrera en Campeones iba aumentando, hasta el punto de participar en grandes competiciones como la Copa Mundial de fútbol. Y precisamente en esta competición se encontraban con grandes figuras del fútbol, a pesar de que la mayor parte de estos no tenían su nombre real.

Dentro de la selección argentina nos encontrábamos con Juan Díaz, quien se basaba en Diego Maradona, mientras que otros jugadores como Rivaldo pertenecía a un equipo ficticio llamado Cataluña FC bajo el nombre de Rivaul. Sin embargo, el único que realmente aparecía con su nombre real era Roberto Baggio, jugador italiano que en el año 1993 lograba conseguir el Balón de Oro.

Si bien la aparición de este jugador no marcaba ningún punto importante de la serie o más bien, de la historia, no deja de destacar que se trata del único que realmente aparecía con su nombre real para sorprender con su aparición en el aeropuerto luciendo su característica coleta. Una curiosidad para una de las series que ha marcado época con el paso de los años.