'One Piece' está cerca de romper un nuevo récord del mundo en la categoría de manga

Dentro del mundo del manga y del anime, existen pocas licencias que hayan conseguido marcar la historia. Uno de los nombres más conocidos en todo el mundo es el de ‘One Piece’, la obra de Eiichiro Oda que ha conseguido transportar a todos los fans del anime a un mundo donde no todos los piratas son tan malos como se pintan. Sin embargo, no solo es el carácter de nuestros piratas lo que llama nuestra atención, sino la cantidad de páginas que recopilan las aventuras de los piratas de Sombrero de Paja.

A lo largo de más de 25 años, Eiichiro Oda ha estado trabajando con mimo en esta licencia que no deja de crecer y crecer, encontrándose actualmente en uno de los puntos más cercanos al final. Esto lo ha convertido en el manga más vendido a nivel mundial, con un récord que, por ahora, parece imposible de batir. Sin embargo, parece que este no es el único récord que la obra quiere romper, sino que hay un récord que está muy cerca de conseguir. Y este es, nada más y nada menos, que el manga más largo del mundo.

El tomo de manga más largo del mundo y que será muy exclusivo

El relato de Eiichiro Oda sorprende con sus más de 100 volúmenes publicados y de los que todavía quedan capítulos por conocer. Sin embargo, eso no ha impedido que Ilan Manouach se haya animado a crear un tomo único de ‘One Piece’, un único tomo que recopila toda la historia vista hasta ahora. Es decir, que a pesar de que no recopila todos los capítulos que llegarán en los próximos años, ya nos puede permitir hacernos con la historia hasta ahora en un único tomo.

Se trata de un curioso proyecto, sobre todo si tenemos en cuenta que tendremos toda la historia de ‘One Piece’ en un único tomo. Esto provoca que tengamos un tomo de 21.540 páginas que nos cuentan todas las aventuras de Luffy y compañía hasta ahora. Claro que esto provoca que también nos hagamos a la idea de que se trata de un tomo de bastante peso. Tal y como confirma la compañía, se trata de un manga con un peso de 17 kgs, retirando por completo la idea de que pueda ser un manga ligero.

Hacerse con este no será fácil. Tal y como ha confirmado la compañía, solo se han creado 50 tomos, lo que parece convertirlo en el próximo objeto a desear por los coleccionistas. Otro aspecto que también lo hace bastante complejo de conseguir es su precio, el cual no está adaptado para todos los bolsillos. ¿Por qué? Porque tal y como se muestra en la web, se podrá adquirir por 1900 euros exactos, lo que lo hace incluso más singular.

Estamos un paso más cerca de ver como ‘One Piece’ se hace con un nuevo récord al presentar el tomo más largo del mundo del manga en un único lugar. Quizás, cuando Eiichiro Oda acabe el arco final de la obra, en el cual ya está trabajando, salga un nuevo tomo en el que sí se recopile la historia al completo. Todo para señalar un momento histórico dentro del mundo del manga donde esta historia que parecía imposible de despedir estará cerrando ese capítulo final.