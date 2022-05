Otaku: La palabra que jamás deberías pronunciar en Japón

Con el paso de los años, el término otaku se ha implementado bastante bien en nuestro lenguaje, hasta el punto de que para muchos se relaciona directamente con la idea de ser fan del manga y del anime. Se trata, por tanto, de un término bastante extendido y, casi siempre, utilizado de manera inocente, simplemente con intención de señalar a un fan que disfruta de leer y ver este tipo de contenido.

Sin embargo, también hay ocasiones en las que este término puede llegar a ser utilizado con intención despectiva, a pesar de que su receptor no lo tome de este modo. Pero, ¿y si al pronunciarlo pudiésemos llegar a ofender a alguien? Este es precisamente el caso en Japón donde la palabra otaku, a pesar de ser conocida y tener un significado similar al que conocemos, no está bien considerada.

Los motivos por los que decir otaku no está bien recibido

Muchos podrían pensar que esta palabra, realmente, no tiene ningún mal fin. Sin embargo, el mal término de otaku viene relacionado con un caso de 1989 que se conoció como “el asesino otaku”, quien tomaba a niñas de entre 5 y 7 años como sus víctimas. Un asesino en serie que actuó durante casi un año y que dejó cuatro víctimas, dando así durante unos años un significado oscuro a este término.

Otaku | Pixabay

A pesar de que con el paso de los años el término se ha suavizado, en Japón sigue estando muy mal visto que alguien sea considerado otaku. Después de todo, para ellos no solo significa que alguien es fan del manga y del anime, sino que a esto se le suma que una persona no es productiva. De hecho, no solo se ha relacionado con el manga y el anime, sino que otaku se emplea para cualquier fan obsesivo con cualquier tipo de afición.

Una palabra cuyo significado es completamente despectivo

Muchos se encontrarán con que, al emplear la palabra otaku, se puede llegar a ofender a alguien. Esto se debe a que la gente en Japón el simple hecho de que se les considere otakus quiere decir que está gravemente desconectado de la realidad. Esto se debe a que, en su mayoría, se juzgará a esta persona por sus actos y gustos, sobre todo porque estos le impiden realizar sus tareas.

Si bien en Japón son muchos los fans del manga y del anime que disfrutan de estas historias, cuando pasan al extremo de convertirse en una obsesión es cuando se les considera otakus. Sin embargo, hay obras con las que se busca cambiar este concepto poco a poco, donde los protagonistas son otakus y, sin embargo, poco a poco van viendo la realidad e interactúan con el resto del mundo, ya sea compartiendo tus gustos o, simplemente, aprendiendo a vivir de otro modo.