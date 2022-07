La película anime de 'Super Mario' recibe su traducción de los propios fans

A lo largo de estos años se ha hablado de múltiples directores que quieren adaptar los mundos fantásticos de los videojuegos de Nintendo a la gran pantalla. Sin embargo, pocos han sido los afortunados que han logrado dicha tarea. Actualmente sabemos que hay una película de animación protagonizada por Mario en camino y, sin embargo, esta no es la primera vez que pudimos ver al héroe del reino Champiñón en una película.

En el año 1986 se estrenó una película llamada ‘The Great Mission to Save Princess Peach!’, una película que apostaba por el anime para poder dar vida a esta gran aventura. Sin embargo, debes saber que esta no llegó a salir de Japón, por lo que nunca obtuvo un doblaje en inglés o español. Al menos, así era hasta ahora, momento en el que los fans trabajan en equipo para recuperar esta increíble película.

Fans trabajan para recuperar la película de Mario

Si bien no es la primera vez que los fans buscan traducir alguna película que les emociona, nadie puede negar el gran esfuerzo puesto por estos fans. Para poder demostrar el gran trabajo que están realizando, han compartido una primera previsualización de la producción y podemos indicar que se trata de una propuesta realmente sorprendente para todos los jugadores.

Si bien es cierto que no cuenta con algunos de los dobladores más experimentados, lo que sí nos muestra es el gran cariño que los fans guardan por esta obra. Y es que nadie podría decir que la actuación así como el intento de aportarle realismo al anime están bien presentes. Sobre todo si, aún mirando con un poco más de detalle, somos conscientes de que se trata de un anime de 1986.

Una trama sencilla para esta película de culto

Debes saber que la trama de la película, en sí, es bastante sencilla. Se trata de dos fontaneros que actualmente trabajan en una tienda de comestibles. Sin embargo, un extraño día son absorbidos por un mundo de videojuegos donde se encuentran que una princesa ha sido secuestrada y tendrán que trabajar juntos para poder liberarla de las manos del malvado Bowser.

Lo que sí llama la atención de esta aventura es que, antes incluso de verlo en Nintendo 64, esta obra nos mostraba un adelanto de un poder de Mario. En la obra, en una gran batalla contra Bowser, Mario agarra a este de la cola para lanzarlo muy lejos. Esto, por supuesto, se trata de uno de los movimientos estrella más reconocidos por los fans de Super Mario.