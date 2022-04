El anime clásico de Super Mario Bros. ha sido restaurado y puede verse gratis y en 4K

A finales de los 80 y principios de los 90 'Super Mario' ya era un verdadero fenómeno. El personaje y marca estrella de Nintendo causaba furor allá por dónde iba. La compañía japonesa no dejó pasar la oportunidad de aprovechar al máximo el éxito del videojuego, por lo que se lanzó a la publicación de merchandising, series de animación y mucho más.

Y es que 'Super Mario' tuvo en los 90 una película que muy pocos conocen, y no nos referimos sólo a aquella infame cinta de imagen real, sino a un film de animación que no todos conocen. 'Super Mario Bros: The Great Mission to Rescue Princess Peach' es una auténtica rareza que ahora puedes disfrutar gracias al descomunal trabajo de un grupo de usuarios.

La comunidad FemboyFilms ha sido capaz no sólo de recuperar la película de animación de 'Super Mario', algo ya de por sí bastante complicado, sino que además han realizado todo tipo de ajustes a la misma. Desde correcciones en el color, el audio ¡y hasta una calidad de imagen 4K!

Super Mario Bros. - The Great Mission to Rescue Princess Peach | Nintendo

Un proyecto titánico si tenemos en cuenta que la película se publicó originalmente en los años 80 en Japón y el trabajo ha sido realizado por un grupo de usuarios por amor al arte. No ha sido el único añadido por parte de estos usuarios, pues además en el archivo para descargar gratis la película de Super Mario han añadido extras como la banda sonora o un libro de arte de la cinta.

La película de animación de 'Super Mario' está disponible a través de Internet Archive, una auténtica biblioteca digital creada para conservar todos aquellos archivos que, de otra forma, habrían caído en el olvido para siempre. Los autores de esta remasterización han dado varias opciones, ya sea el visionado de la cinta a través de la propia Internet Archive o bien mediante descarga; recomendando éste último formato para aprovechar al máximo el trabajo realizado en términos de remaster.