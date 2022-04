El personaje de ‘My Hero Academia’ que ni su propio mangaka entiende realmente

Los animes siempre tienen una facultad única para presentar todo tipo de aventuras e historias fascinantes. Lo mejor de estas es que sus creadores siempre tienen ese toque único a pesar de que haya ciertas normas no escritas bien marcadas. Sin embargo, cada obra cuenta con una esencia única que, en el instante de ser vistas, acaban por provocar que los fans puedan reconocer a la perfección la obra que ven y al autor de ese estilo de dibujo.

Uno de esos animes que destacan con luz propia desde su creación es, sin duda, ‘My Hero Academia’. Esta obra lleva años en el top, sorprendiendo a los fans de formas completamente únicas así como proponiendo a todo tipo de personajes de lo más curiosos. Estos no se presentan únicamente entre los villanos, sino que hasta los propios alumnos de la clase 1-A resultan llamativos, siendo uno de estos un personaje que ni el propio autor logra entender realmente. Exactamente este es Yuga Aoyama.

Un personaje que ni el propio autor de My Hero Academia entiende realmente

Si hablamos de personajes de lo más particulares, el nombre de Aoyama es el primero que acude a nuestra mente. Desde su primera aparición, este personaje nos muestra que tiene un brillo especial, literalmente pues el personaje tiene un gran resplandor cuando entra en acción. Sin embargo, este personaje tiene una serie de particularidades más allá de ese brillo y carácter único.

Otro aspecto que destaca de este personaje es, precisamente, esa habilidad que posee. Este personaje dispone de un poderoso láser que dispara desde su ombligo, provocando un ataque que destruye todo a su paso. Y si bien este poder está bastante limitado, no deja de ser un poder a aprovechar en batalla, a pesar de todas las consecuencias que trae consigo. Por ello, el propio mangaka en el volumen 1 del manga, junto a un dibujo del personaje, admitía que no llega a comprender a este, a pesar de que le resulta terriblemente divertido dibujarlo.

No puede evitar afirmar que le gusta dibujar al personaje pues, a pesar de no entender a este ni su carácter, le resulta llamativo, por lo que no dudó en integrarlo en la clase 1-A para darse a sí mismo la oportunidad de meterlo más en la historia. Una forma única de hacer que los fans puedan conocer a un personaje único que se suma a un buen elenco de personajes, junto a otros que, realmente, llegaron a ser más importantes de lo que su creador esperaba.