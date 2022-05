‘La Princesa Mononoke’ vuelve a los cines españoles por su 25º Aniversario

Studio Ghibli es uno de los estudios de animación japonesa más conocidos en todo el mundo y el éxito de todas sus obras es un ejemplo de ello. Por un lado tienen el mérito de ser los desarrolladores de la única película anime ganadora de un Premio Óscar: ‘El viaje de Chihiro’. Mientras que por el otro cuenta con algunas de las películas anime que más dinero han recaudado en los últimos años. Una de ellas volverá al cine muy pronto, ya que es este mismo año cuando celebra su 25º Aniversario.

La Princesa Mononoke vuelve a los cines españoles

Aunque la animación nos pueda hacer pensar lo contrario, la película ‘La Princesa Mononoke’ celebra este año su 25º Aniversario. Esta obra de Studio Ghibli llegó a los cines japoneses en julio de 1997, llegando un poco más tarde a otros países del mundo. En honor a ello, la película volverá a ser emitida en varios cines de toda España a través de la compañía Vértigo Films.

Si bien todavía no hay una lista oficial de las salas de cine en las que se emitirá ‘La Princesa Mononoke’, ya está confirmada su fecha oficial de estreno. El día elegido es el 22 de julio, coincidiendo con su debut oficial en el país nipón. Lo que no sabemos es cuánto tiempo estará disponible, por lo que los fans de ‘Studio Ghibli’ deberán ir a verla cuanto antes para no perderse esta experiencia.

Si eres amante del anime y todavía no has visto ‘La Princesa Mononoke’, este es el mejor momento para hacerlo. Esta es una de las películas mejor valoradas de Studio Ghibli, como también lo son otras como ‘El Viaje de Chihiro’ o ‘La tumba de las luciérnagas’. Tendremos que estar atentos a las redes sociales de Vértigo Films para saber en qué cines podremos disfrutar de ella.