¿Qué es el ki de 'Dragon Ball' y cómo funciona?

A la hora de pensar en los animes y mangas más conocidos del mundo, el nombre de ‘Dragon Ball’ siempre ha tenido un importante papel. La obra de Akira Toriyama siempre ha destacado por sus combates brutales así como por sus momentos más emotivos. Sin embargo, hay cosas que no podemos olvidar y es que, si bien sus personajes son realmente poderosos, no serían nada si no contasen con el ki.

El ki de ‘Dragon Ball’ es uno de los elementos a los que se hace más referencia en la serie y, sin embargo, no todo el mundo acaba de comprender bien de qué se trata o, incluso, cómo puede funcionar para los guerreros. Por ello, vamos a detallar contigo esos puntos importantes que te permitirán saber qué es el ki de ‘Dragon Ball’ así como su funcionamiento para que los guerreros logren sacar a la luz su verdadera fuerza.

Qué es el ki de Dragon Ball y cuál es su funcionamiento

A la hora de la verdad, la palabra “ki” es similar a la palabra china “chi”, la cual al traducirse significa “energía”. Este concepto fue tomado por el mangaka Akira Toriyama de las filosofías Kung-fu y Tai-chi para darle forma de cara a dar vida a estos imponentes guerreros. Sin embargo, ¿cómo se pudo incluir en el mundo de ‘Dragon Ball’? Esta explicación nos llega gracias a Gohan en la propia serie.

Dragon Ball Super | Toei Animation

Gohan le cuenta a Videl una explicación durante la saga de Majin Boo. En esta explicación le indica que el ki se puede definir, más o menos, como la energía propia que tiene cada ser viviente. Esta energía puede ser dominada por este ser de forma más o menos efectiva, dependiendo de si llega a tener un entrenamiento como luchador o, por el contrario, si decide simplemente vivir una vida tranquila y en paz.

Por supuesto, a lo largo de todo el manga y el anime vemos que esta energía es utilizada de muchas formas. Se hace referencia a esta para el kame hame ha de Goku así como en el momento del enfrenamiento de Goku contra Boo. Y es que si bien esta energía está en ellos y resulta completamente invisible, hay instantes en las que su presencia es clara y es cuando toma formas destructivas como las esferas o las ondas. Incluso es bastante reconocible a través del aura resplandeciente que se forma alrededor de un super saiyajin cuando libera la energía.

Por supuesto, para dominar el ki es importante que el luchador tenga constancia de cómo puede manejarlo. Existen distintos tipos de ki separados por buenos, malos o incluso los dioses. Por ello, es importante que todos los luchadores sepan controlar este y, ante todo, que los buenos y dioses sean capaces de superar el poder adquirido por los malos de toda la historia.