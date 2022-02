¿Sabías que 'Juego de Tronos' y 'Breaking Bad' han estado presentes en 'Shingeki no Kyojin'?

A la hora de ver ‘Attack on Titan’ muchos fans no pueden evitar maravillarse con la imaginación que tiene el mangaka. Después de todo, no solo ha sido capaz de crear un mundo único con unos enemigos poderosos, sino que además ha sido capaz de darle sentido para que se vaya transformando y aportando un enfoque completamente diferente a lo esperado.

Con cada nueva temporada su creador nos ha sorprendido con distintos aspectos, incluso descubriendo que uno de los personajes toma su inspiración en David Beckham. Sin embargo, ¿en alguna ocasión te habías imaginado que licencias como ‘Juego de Tronos’ o ‘Breaking Bad’ pudiesen estar presentes? De hecho, estas sirvieron de inspiración para crear a personajes muy importantes.

La inesperada aparición de Breaking Bad en Ataque a los Titanes

Uno de los puntos que siempre ha destacado el autor es que es un gran fan de ‘Breaking Bad’, la cual considera como una pieza maestra. Esto provocó que no pudiese evitar incluir la obra de algún modo en su manga y anime. ¿Cómo? A base de dar vida a un personaje único llamado Falco Grice. ¿En quién se inspiró exactamente este personaje? En Jesse Pinkman, personaje interpretado por Aaron Paul.

El propio Isayama expresó en su blog esta inspiración. De hecho, lo hizo en el mismo instante en el que publicó el primer tomo de ‘Attack on Titan’ en el que hacía su aparición Falco. Con intención de que los fans pudiesen descubrir realmente cuál era la inspiración, destacó en la entrada de blog que tomó su inspiración en la serie mejor valorada en el extranjero, ‘Breaking Bad’, aunque en ese momento también dejó caer la indirecta de que si se eligiese ‘Juego de Tronos’ como mejor serie valorada, tampoco se iría desencaminado.

Juego de Tronos también está presente en Ataque a los Titanes

Si bien muchos notaban cierta inspiración en la historia a la hora de pensar en ‘Juego de Tronos’, la realidad es que la obra de George R.R. Martin también tuvo algo más de presencia en el manga de lo esperado. Después de todo, el propio autor confirmaba que había titanes inspirados en los propios personajes del libro. Unos titanes bastante específicos con los que retaba a los fans a descubrir cuáles eran.

La comunidad de fans no tardó demasiado en apuntar acertadamente a los personajes, señalando que en el dibujo se notaba claramente el parecido de los personajes con los actores elegidos para la serie. Y es que si algo nos queda claro con el autor de ‘Ataque a los Titanes’ es que, cuando busca inspiración, la encuentra en aquello que más le apasiona.