‘El Señor de los Anillos’ marca fecha de estreno para su película anime

El anime abre las puertas a todo tipo de licencias y público. Te puede gustar más la acción, la fantasía o, simplemente, la comedia, que siempre encontrarás un anime ideal para ti. Tal es la capacidad de esta propuesta que incluso aquellas licencias que parecen incapaces de seguir creciendo nos sorprenden y esta viene de la mano de ‘El Señor de los Anillos’ al confirmar la llegada de un anime original.

Se trata de un proyecto llevado a cabo entre Warner Bros. Pictures y New Line Cinema, quienes trabajan en una historia completamente original y es que no estará centrada en los acontecimientos ya presentes en el universo creado por Peter Jackson, sino que irá un paso más allá. Este servirá como precuela y se estrenará el 12 de abril de 2024 bajo el nombre de ‘El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim’.

El anime de El Señor de los Anillos llegará en 2024

Por ahora se desconoce en qué plataforma se estrenará el anime, aunque sí sabemos que el largometraje está dirigido por Kenji Kamiyama (‘Ghost in the Shell: Stand Alone Complex’) así como producido por Philippa Boyens (trilogías de ‘El Señor de los Anillos’ y ‘El Hobbit’). Un gran equipo que además cuenta con el trabajo de Sola, estudio muy reconocido por su trabajo en animes con CGI.

Sin embargo, a pesar de que no son muchos los datos, sí sabemos que la historia estará relacionada con El Abismo de Helm. Esta zona tuvo su presencia en ‘Las Dos Torres’ pero que, sin embargo, en esta película estará centrada en una época muy anterior, exactamente en la era del antiguo rey Helm Hamerhand.

Por el momento tendremos que esperar un poco más para poder saber qué sucederá con la propuesta. Lo que sí sabemos es que los fans de ‘El Señor de los Anillos’ viven actualmente un gran momento, sobre todo si tenemos en cuenta que hay un juego desarrollándose en el que se centrarán en presentarnos a Gollum, uno de los personajes más reconocidos de la licencia.