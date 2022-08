'Sailor Moon': Estos eran los primeros bocetos de las famosas heroínas

Puede que las redes sociales sea odiados por muchos usuarios. Twitter es una de las que más fácilmente puede amargarnos el día a raíz de los comentarios y opiniones de los “twitteros”. No obstante, y como todo en esta vida, Twitter también es capaz de ser un lugar en el que descubramos algo único. Este ha sido el caso de Switchpoint, un usuario que ha sacado a la palestra nada más y nada menos que los primeros diseños de ‘Sailor Moon’.

Hablamos de una de las series más icónicas de principios de los 90, retransmitida alrededor de todo el mundo y con un éxito arrollador. Aunque la franquicia no goza de la popularidad que tuvo en su momento, todos en algún punto de nuestra hemos visto algún capítulo de ‘Sailor Moon’; y en el caso de no haberlo hecho y por si te pica la curiosidad ahora lo tienes más fácil que nunca gracias a su reciente remake.

Volviendo a la publicación de Switchpoint, las diferentes capturas publicadas por el usuario desvelan los primeros bocetos e ideas para los personajes. “¿Queréis algunas notas de diseño muy interesantes sobre Sailor Moon?”; menciona en su perfil. A través de un completísimo hilo, Switchpoint desvela punto por punto varios de los artes previstos para el anime, tanto los trajes como lo perteneciente al aspecto.

Como suele ocurrir en cualquier obra audiovisual, no todos los diseños que se crean en un principio llegan a puerto final. Por supuesto encontramos cambios, y ‘Sailor Moon’ no iba a ser una excepción. No obstante, y más allá de algunas modificaciones en el aspecto de las caras por ejemplo, muchos de los trajes planeados desde un principio para la serie de animación se han mantenido inalterables desde la concepción de la idea hasta su versión final.