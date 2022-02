La serie live-action de One Piece comienza oficialmente su producción

No ha pasado mucho tiempo desde que se confirmaba que finalmente One Piece daría el salto a la gran pantalla una vez más, aunque esta vez con actores de la vida real. Y si bien a principios de esta semana se escuchaba un rumor de que podríamos tener la serie ya en camino, no ha sido hasta hoy mismo que la compañía ha confirmado el esperado anuncio, donde no solo ha confirmado el inicio, sino que incluso muestra imágenes de lo que está pasando en este momento.

Con un anuncio oficial en redes sociales, la compañía ha anunciado el inicio de la producción, donde incluso se muestra a los actores que estarán interpretando a la famosa tripulación del sombrero de paja en la serie. Y no solo eso, sino que en los detalles compartidos con los fans llegan a confirmar que se trata de un proyecto que ya se lleva manejando un tiempo, aunque lamentablemente se tuvo que pausar debido a la pandemia por covid-19.

Con las imágenes compartidas en redes sociales, la compañía nos muestra a los actores en sus primeros días de set, donde podemos ver a Luffy, Nami, Usopp y Sanji. Sin duda, personajes muy queridos por los fans, a pesar de que sabemos que esto no ha hecho más que empezar y que hay mucha más emoción por llegar y poder disfrutar con una de las licencias manga y anime más conocidas.

Por otra parte, recordamos que actualmente hay planes de estrenar las películas de One Piece en Netflix, siendo uno de los estrenos más esperados de febrero 2022. Por ello, el cariño y emoción hacia las historias de los animes no ha hecho más que empezar, sobre todo teniendo en cuenta que son cada vez más las compañías que se animan a adaptar las grandes historias a la televisión o, incluso, a los videojuegos.