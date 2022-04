‘Star Wars Visions’ anuncia su adaptación al manga

Si hablamos de algunas de las licencias más exitosas del cine y de los cómics, el nombre de ‘Star Wars’ está muy presente. De hecho, tal es su éxito que no es de extrañar que haya llegado en varias ocasiones al mundo de los videojuegos. Sin embargo, parece que la licencia irá un paso más allá muy pronto, todo gracias a la llegada de un nuevo manga confirmado.

Por un lado se confirmó que tendremos una adaptación manga de la historia de ‘The Mandalorian’, pero esta no es la única novedad que debemos tener en cuenta. Por otro lado se ha confirmado que ‘Star Wars Visions’ adaptará una de sus historias al manga. Y no lo hará de manos de un autor desconocido, sino de una mangaka muy destacada en la actualidad. Ni más ni menos que Kamome Shirahama, autora de ‘Witch Hat Atelier’.

Debes saber que esta no es la primera vez que tiene contacto con los personajes ya que en su día fue ella la que diseñó a los personajes para el corto ‘The Elder’, el cual ahora se encargará de adaptar al manga. Por tanto, los fans no han podido aceptar mejor su trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una mangaka que no solo ha demostrado tener una calidad de dibujo envidiable, sino que conoce a la perfección la obra.

Por otra parte, se ha confirmado que no será la única adaptación que recibirá ‘Star Wars Visions’, sino que la siguiente adaptación será ‘Lop & Ochou’ adaptado por Haruichi (‘Haikyu!!), ‘El Noveno Jedi’ por Yūsuke Ōsawa (‘Green Worldz’) y finalmente ‘Los gemelos’, corto que adaptará Keisuke Sato (‘Little Witch Academia’). Si bien el estreno de estos últimos mangas no se conoce, se sabe que la versión de ‘The Elder’ llegará el 25 de mayo.