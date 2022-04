Anunciado un nuevo juego de 'Star Wars' con la guionista de 'Uncharted' a la cabeza

Disney y Lucasfilm van viento en popa con Star Wars en los videojuegos. Son varios los estudios que ya han confirmado estar trabajando en nuevas iteraciones de la marca. Ahora también hay que sumar uno más. Se trata de Skydance New Media, estudio de Amy Hennig y guionista de 'Uncharted'.

Tal y como ha anunciado la autora a través de su cuenta oficial en Twitter, "no puedo estar más emocionada de trabajar en un nuevo juego de Star Wars con LucasfilmGames de nuevo en nuestro segundo proyecto para Skydance New Media"; decía ilusionada en la red social.

Junto a Amy Hennig hay que sumar otra caras conocidas de la industria. en este caso se trata del coautor de uno de los juegos de 'Star Wars' más queridos de los últimos años y que tristemente quedó cancelado. Hablamos de 'Star Wars 1313', juego anunciado en la generación de Xbox 360 y PlayStation 3 que, por desgracia, veía cancelado su desarrollo.

Disney no es la primera vez que confía en Skydance New Media para sus próximos proyectos en videojuegos. El estudio de Amy Hennig ha sido el escogido por la gigantesca compañía para desarrollar un juego de Marvel de aventura y acción. Por desgracia de ambos proyectos no sabemos nada, por lo que tendremos que esperar un tiempo.