Uno de los personajes más queridos de 'Cyberpunk Edgerunners' estuvo a punto de no existir

Para muchos, ‘Cyberpunk Edgerunners’ se ha convertido en una de las grandes referencias del anime en lo que llevamos de año. Se trata de uno de esos animes que ha conseguido sorprender a todos los fans del mundo ‘Cyberpunk’, tanto por la trama, los personajes como, en sí, por la animación. Trigger ha conseguido transmitir con su obra todo tipo de sensaciones, incluyendo adrenalina y muchos sentimientos entremezclados.

Este viaje realizado con los personajes de ‘Cyberpunk Edgerunners’ es único y, sin embargo, no podemos pasar por alto la cantidad de personajes que han llamado la atención de todos los fans. Si bien todos los personajes se han ganado el cariño de los fans, hay uno en especial que ha destacado con fuerza y es, precisamente, Rebecca. Este personaje es único en muchos aspectos y, sin embargo, destaca saber que en su día CD Projekt RED no lo quería dentro del proyecto.

Rebecca estuvo a punto de quedarse fuera de Cyberpunk Edgerunners

Con intención de celebrar el estreno de ‘Cyberpunk Edgerunners’, la compañía CD Projekt RED realizó una emisión especial hablando del proyecto. En esta emisión no solo mostraron las novedades al respecto de la obra, sino que también se confesaron una serie de detalles. En este caso, relacionados con un personaje con el que no estaban muy seguros de si debía aparecer, hasta el punto de pedir que fuese eliminado.

Este era el caso de Rebecca, personaje que afirmaron que no les encajaba mucho al ser una loli. No se trataba en sí del hecho de que el personaje vistiese de ese modo, sino que simplemente sentían que no encajaba en el concepto y estilo de ‘Cyberpunk’. Esto puede tener su punto de certeza si tenemos en cuenta el aspecto futurista del lugar, así como también destaca si tenemos en cuenta que precisamente en este universo se eliminan las barreras de la sociedad donde todos son libres de vestir y lucir como prefieran.

Sin embargo, ¿por qué se mantuvo el personaje? Una vez CD Projekt RED mostró su rechazó por el personaje con el estudio de animación Trigger, encargados de dar vida a ‘Cyberpunk Edgerunners’, estos tenían claro que no había opción a cambio. Así es que, mientras unos mostraban no estar de acuerdo con su presencia, otros optaron por dejar clara su posición: Trigger decidió apostar por la presencia de Rebecca en ‘Cyberpunk: Edgerunners’.

Tras el estreno del anime, una de las obras con mejor acogida después de ‘Arcane’, queda constancia de que Rebecca no solo es un personaje que ha encajado perfectamente en ‘Cyberpunk Edgerunners’, sino que casi parece ser una parte fundamental en Night City. Así es que estamos ante uno de esos cambios que, sin duda, muchos fans agradecen que no se llegase a llevar a cabo, sino que se mantuviesen las decisiones tal y como se marcaron.