Acosa a su ex-novia rellenando su buzón con pollo frito

El acoso es uno de los delitos más graves y aunque Japón suele ser un país tranquilo y con una incidencia de criminalidad realmente baja, lo cierto es que los delitos de carácter sexual o sentimental sí son frecuentes, especialmente con algún tipo de rareza como es el caso que hoy nos ocupa. Cuando una relación se rompe, lo mejor es que ambos individuos se separen y continúen sus vidas de forma civilizada, pero no siempre es así...

Recientemente un hombre fue arrestado en Kobe tras acosar a su expareja de una forma que pocos podrían imaginar. Kengo Harada, un maestro de secundaria de 29 años de la ciudad de Suita, prefectura de Osaka, tuvo una novia durante un tiempo. Las cosas no funcionaron bien y terminaron por romper la relación. Sin embargo, el hombre no quiso aceptarlo y esto le llevó a mudarse al vecindario de su ex.

El joven quería volver a conquistarla, pero lo cierto es que cruzó la línea del acoso y las autoridades tuvieron que actuar. Y es que Harada no expresó sus sentimientos de una forma positiva, como dejando flores en su puerta, sino que decidió llenarle el buzón de su apartamento con karaage. Los que saben de gastronomía japonesa reconocerán que el Karaage en realidad es pollo frito al estilo japonés. No es tan conocido como el sushi, pero tiene su fama.

Detenido por acoso y vandalismo de buzón

Por supuesto, a su expareja no le gustó esta reacción, que para nada es una situación normal y por mucho pollo frito que sea, lo cierto es que se trata de un engorro. Además de esto, al parecer Harada pasaba mucho tiempo en el complejo de apartamentos de su ex, incluyendo altas horas de la noche, primeras horas de la mañana, etc.

La policía estaba advertida por parte de la mujer de que algo no iba bien con su expareja y, por suerte, la seguridad del área había sido reforzada por las autoridades. Un oficial de policía vio a Harada y pudo detenerlo, acusándolo de violar las leyes contra el acecho y el acoso del país. El sujeto reconoció el acto de vandalismo del buzón, aunque se declaró inocente de acoso…