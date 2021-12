Adiós a Instagram y Twitter: Un colegio pide a sus alumnos que entreguen todas las contraseñas y cuentas de sus redes sociales

Las redes sociales están muy presentes en nuestro día a día. Ya sea Twitter, Instagram o Facebook, entre otras, pasamos varios minutos o incluso horas conectados a ellas. De lo que nadie duda es de la capacidad de las RRSS para mantenernos informados, estar conectados con personas de todo el mundo o debatir sobre todo tipo de temas.

El folleto no ha gustado entre muchos de los usuarios de Twitter, especialmente el apartado ligado a rellenar con la contraseña de redes sociales

Estas características, entre otras muchas, pueden provocar que muchos caigan en una adicción a las redes sociales de la que puede ser complicado salir. Este motivo habría llevado a un colegio de secundaria de Japón a tomar serias y cuestionables medidas contra sus alumnos.

Tal y como cuenta el usuario de Twitter kabukabubaby en su cuenta personal, un colegio de secundaria en el Barrio de Nerima (Tokio) ha explicado la polémica: 'Perdona, ¿qué? Esto es estúpido y una violación de los derechos que no tengo palabras. En un folleto qeu se envió a casa de los estudiantes de secundaria se les dijo que lo usaran para discutir en casa de las normas de las redes sociales, luego tenían que entregarlo en el instituto. ¡Hay una sección para que la rellenen con su contraseña de redes sociales!'.

Tal y como ya estaréis imaginando, el revuelo formado en Twitter fue de órdago, calificándolo como un abuso de autoridad y total invasión del espacio personal. Tal y como puede apreciarse en el folleto, hay espacios para rellenar de acuerdo a aspectos como la cantidad de tiempo de uso de las redes sociales, el lugar dónde guardar el móvil cuando no estamos con él o cómo se administran las contraseñas de las cuentas en redes sociales.

Desde la Junta de Educación del Barrio de Nerima tuvieron que salir a la palestra para declara que el folleto tenía la meta de hablar abiertamente con los familiares sobre el uso de las redes sociales en el hogar; pero ¿qué ocurre con el espacio para las contraseñas? La Junta dictaminó que ese espacio no había por qué rellenarlo. No fue el caso de muchos alumnos, concretamente más de 270 fueron los que completaron el folleto al completo, incluyendo contraseñas. La Junta de Educación del Barrio de Nerima ha confirmado además que los folletos ya entregados y rellenados al completo no se supervisarán, quedando archivados. Una decisión que para nada ha gustado las redes sociales.