Así han servido 'Pokémon' y 'The Legend of Zelda' de inspiración para crear 'Red', la última película de Pixar

'Red' es la última película de Pixar, un éxito aclamado por crítica y público. Como ya es habitual en el estudio de animación, hablamos de una de esas cintas que entran por los ojos gracias a su potente apartado artístico; algo de lo que seguramente te hayas dado cuenta ya sea con su tráiler o bien varias imágenes.

Pero, ¿sabías que 'Red' ha contado con una clara influencia? Hablamos de los videojuegos y en particular aquellos que han salido de Nintendo. Domee Shi y directora de la película desvelaba en una entrevista para The Washington Post algunas de las entregas de la GranN que han servido de clara inspiración para dar forma a la película.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo

Durante su encuentro con el medio Domee Shi señaló que la cultura geek está muy presente en la actualidad, a diferencia de la época que a ella le tocó vivir (década de los 90 y 2000) y en la que la miraban como un bicho raro por gustarle aficiones como el anime. Los videojuegos no se quedan atrás, destacando especialmente las franquicias como 'The Legend of Zelda', 'Pokémon', 'Super Mario Odyssey' o 'Earthbound'.

Esta afición por la estética de dichas sagas, además de influenciar al apartado artístico de 'Red', también es compartida por su compañera Rona Liu en Pixar, diseñadora de producción. "A ambas nos encanta la estética chunky cute y es por jugar a títulos de Nintendo. Hay algo muy atractivo en el estilo de sus mundos", comentaba en relación a franquicias como 'Pokémon'.

Sobre 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', Shi confesó que se quedaron muy sorprendidos con el videojuego de Nintendo mientras se encontraban en plena fase de producción de 'Red'. La directora señaló que en el estudio se quedaron sorprendidos al presenciar un mundo tan simple pero al mismo tiempo tan bello y rico.

Los juegos citados no ha sido los únicos de la que han cogido ciertas referencias para su proyecto de animación. Con la intención de conocer a fondo algunos de los mejores títulos lanzados en los últimos años y cómo estos habían influenciado a otras obras, Domee descubrió grandes joyas como 'Red Dead Redemption 2', 'Death Stranding' o 'The Witcher 3'.