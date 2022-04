La historia de Nintendo como compañía de taxis que muy pocos conocen

Cuando pensamos en videojuegos una de las primeras compañías que se nos vienen a la cabeza es Nintendo. La empresa japonesa se ha convertido en santo y seña de esta industria, creando desde los años 80 todo tipo de personajes que se han convertido en parte de la cultura pop, y videojuegos que son auténticas obras maestras.

Mucho antes de adentrarse en el terreno del desarrollo de videojuegos, Nintendo se dedicó a la fabricación y comercialización de las cartas hanafuda; barajas tradicionales japonesas y en las que la compañía trabajó durante principios del siglo XX. Esta historia es de sobra conocida por la mayoría, al menos los fans de la GranN; pero ¿sabías que Nintendo también estuvo vinculada al mundo de los taxis?

Nintendo ha probado suerte en toda una amplísima variedad de mercados, ¡hasta en los llamados hoteles del amor! Uno de estos negocios en los que la empresa quiso adentrarse es el negocio de los taxis. Este fue el caso en los años 60 y donde el propio Hiroshi Yamauchi (persona clave para Nintendo en los videojuegos) fue el responsable de dar pie a este negocio.

Tal y como se señala en el libro de Mary Firestone, 'Nintendo: The Company and its Founders', Yamauchi decidió bautizar a la empresa de taxis como Daiya. A pesar de que el negocio salió francamente rentable, el japonés decidió poner a la venta la empresa debido a las constantes luchas con los sindicatos de conductores y que, entre otras cosas, dispararon el precio y coste de mantener la compañía en activo.

Y por si te lo estás preguntando, en efecto, hay fotos de aquellos momentos. La cuenta de Twitter Beforemario ha mostrado una instantánea histórica, tomada en 1971 y en la que podemos ver a Hiroshi Yamauchi (futuro presidente de Nintendo) junto a uno de los taxis de la empresa.