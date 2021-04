Así puedes cocinar un ramen perfecto con ingredientes a tu alcance

El ramen, junto al sushi, es uno de los platos japoneses más extendidos por el mundo. Pero obviamente no hablamos de la comida rápida que viene en sobres y que le das sabor con polvos y especias, sino de las versión más tradicional y trabajada de esta deliciosa sopa de fideos.

Por norma general el ramen consta de una sopa o caldo, fideos y diferentes añadidos dependiendo del tipo. Pueden ser verduras, huevos, carne de todo tipo, pescado, narutos, etc. Obviamente el ramen japonés lleva ingredientes propios de la cocina japonesa que no son fáciles de conseguir aquí, o al menos de forma barata, como el miso, el mirin, katsuobushi, etc. Pero podemos preparar un muy buen ramen con ingredientes habituales de nuestra cocina.

Todos los pasos para un ramen sencillo