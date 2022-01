Así serían las compras del futuro: Visita los centros comerciales sin salir de casa

La realidad virtual ha ganado peso con el transcurrir de los años. Las compañías de videojuegos indagan cada vez más en esta tecnología, ofreciendo experiencias más inmersivas que abarcan todo tipo de géneros. Un título muy representativo del salto cualitativo que ha tenido la VR en estos años ha sido Alyx, una aventura con mayúsculas que para muchos ha redifinido los videojuegos.

No obstante, el uso de la realidad virtual se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas también por las compañías para mostrar situaciones que, de otra manera, muchas personas no podrían vivir. Pongamos el ejemplo de sumergirnos en mitad del océano rodeados de tiburones o incluso un viaje al espacio. La realidad virtual también ha sido una forma de experimentar cómo sería el futuro a no muy largo plazo.

La compañía Mutual Mobile tuvo un claro ejemplo hace unos años, en 2017, cuando en pleno SXSW (un evento de tecnología) presentaron el dispositivo que permitía realizar compras sin salir de casa, pero permitiéndonos visitar un centro comercial gracias a este tipo de gafas como si estuviéramos en él.

SAM, el Módulo de Asistencia de Compra, es el encargado de guiarnos en todo momento por el lugar, llevándonos hasta el pasillo en el que deseemos realizar la compra ya sea verdura, bebidas, carne, etcétera. No sólo eso, el propio asistente también es capaz de asesorarnos de cara a aquellas recetas que queramos preparar, y por ende recomendándonos los ingredientes y complementos que necesitamos. El vídeo, ya con unos años, ha salido de nuevo a la palestra hace unos días a raíz del popular (y polémico) metaverso. ¿Lo veremos algún día introducido de forma cotidiana en nuestras vidas? Sólo el tiempo lo dirá.