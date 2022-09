¿Cómo llegó Kratos desde Grecia hasta las tierras nórdicas?

A lo largo de los últimos años, la historia de Kratos se ha convertido en algo más que una leyenda. Son muchos los jugadores que han visto sus inicios así como otros han conectado con él en su última entrega donde Kratos mostró su verdadera fuerza en tierras nórdicas. Sin embargo, esto puede llevar a mucha confusión por parte de aquellos que lo conocen como el Fantasma de Esparta.

Teniendo en cuenta que estamos cerca de ver el avance de su historia en ‘God of War Ragnarok’, parece apropiado realizar un repaso de su historia y conocer un poco más a fondo lo que este guerrero llegó a tener que superar. Después de todo, ¿cómo pudo llegar a realizar su viaje en el estado en el que se encontraba? Son muchas las dudas que pueden presentarse y es un buen momento para descubrir sus respuestas.

Kratos, de God of War | Sony

El paso de Kratos por la saga griega

Para empezar a encajar las piezas, es importante conocer un poco más a fondo a Kratos. Recordamos que se trataba de un general espartano, hijo de Zeus, que acudió a Ares, dios de la guerra, con intención de pelear y cambiar su servidumbre. Sin embargo, el dios lo traicionó, dando paso a que le obligase a matar a su mujer y a su hija. Fue aquí cuando todo cambió para Kratos.

A lo largo de cada entrega presente en la saga griega, conocemos el viaje de Kratos en su camino hacia el Olimpo con intención de buscar venganza. Por ello, no solo caen dioses o semi-dioses a su paso, sino humanos, héroes y ciudades completas. Entre maldiciones, robo de armas y alianzas que pronto se pierden, logra matar a Zeus.

Es aquí donde todo cambia ya que Kratos es consciente de cómo el mundo se ha sumido en el completo caos pues, si bien los dioses no son los elementos a los que representan, sí son quienes los controlan. Por ello, en su ausencia, los elementos no tienen control. Es ahí donde cae en la trampa de Atenea, quien le pide que le devuelva el poder que Kratos ha obtenido para poder controlar el Mundo Griego.

Para poder cumplir con su destino y matar a Ares, Kratos se ve con el poder de la esperanza, siendo aquellos poderes malignos que poseía esparcidos por el mundo, desatando incluso más el caos, esta vez en el Olimpo.

Al ser consciente de que nada de lo hecho compensa lo sucedido, Kratos opta por clavarse la Espada del Olimpo para perder sus poderes y evitar que Atenea se haga con estos. Y si bien ahí nos hicieron parecer que había muerto el Fantasma de Esparta, una escena final con él abriendo sus ojos así como una entrega en 2018 nos hizo ver la realidad: seguía vivo.

God of War se lleva el GOTY | neox games

El camino de Kratos hacia las tierras nórdicas

Llegados a este punto, es normal que nos preguntemos cómo ha llegado Kratos a las tierras nórdicas teniendo en cuenta cómo acabó. Aquí debemos pensar en el instante en el que Kratos, al acabar el juego, se arrastró hasta el límite del precipicio para, más tarde, dar paso a un fénix volando, lo que supone el renacer. Aquí es donde debemos fijarnos en que en la obra de ‘God of War’ (2018) se realizan todo tipo de conexión con la obra antigua.

Si bien no se da una explicación marcada sobre este hecho, sí se llega a dejar caer que el mundo está dividido y los dioses poseen distintas partes para formar sus reinos. Por una parte existen los dioses griegos y parece que, tras la muerte de estos dioses, Kratos optó por marchar hacia Midgard con intención de empezar de nuevo. Después de todo, recordemos que entre dioses no se tocan conscientes de lo que puede suceder si eliminan a alguno. Una información de la que Kratos carece, como bien dijo a su hijo.

Si bien a lo largo de ‘God of War’ se nos muestran todo tipo de conexiones, incluso que los dioses reconocen a Kratos o Brok reconoce la magia de las Espadas del Caos, ¿cómo pudo llegar a sobrevivir? Si bien es cierto que no existen respuestas concretas, sí existen conexiones. Recordemos que Kratos fue maldecido por Perséfone con la inmortalidad, razón por la que Kratos no puede morir, sino que además está destinado a reencontrarse siempre con las Espadas del caos.

God of War | Sony

El hombre que hará despertar el Ragnarok

Debemos recordar que el secreto más grande del juego, y el cual podíamos descubrir al principio, tiene relación con todo. A lo largo de la aventura, vemos las inscripciones de Faye, la mujer de Kratos y madre de Atreus, quien parecía predecir lo que iría sucediendo y el camino que Kratos debía seguir a partir de su muerte. Entonces, ¿es todo un plan por parte de Faye? ¿Fue ella quien lo salvó para iniciar la venganza de los gigantes contra los dioses nórdicos?

Hay que recordar un puzle de ‘God of War’ donde Kratos reconoce a dos de los tres lobos que aparecen en la Bóveda de Tyr, quienes son hijos del lobo Fenrir y, a su vez, de Loki. Entonces, ¿podría ser todo parte de un plan orquestado por Faye? Por ahora hay muchas más preguntas que respuestas y, sin embargo, sí estamos ante el vengador que ha llamado al Ragnarok al mundo nórdico. Por ello, se cuenta que fue Faye quien pudo salvarlo al saber a quién estaba cuidando y lo que este había hecho con los dioses griegos.