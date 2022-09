'Attack of the Killer Rabbids from Outter Space': El olvidado shooter de Ubisoft que convertía a los Rabbids en monstruos

Las compañías acostumbran a ofrecernos sus propias mascotas de los videojuegos, algo así como un símbolo de marca. Sony tuvo en los 90 a Crash Bandicoot. Nintendo, mucho tiempo antes, hizo lo propio con Super Mario. Incluso las empresas más pequeñas también se sumaron a esta moda. Ese fue el caso de Ubisoft con los Rabbids, adorables conejos de lo más traviesos que se metían en mil y un líos. Los franceses querían repetir el éxito de años anteriores con Rayman, pero ahora adaptándose a las nuevas generaciones.

Si bien para 2010 ya teníamos varios juegos de los Rabbids en el mercado, los cuáles habían funcionado francamente bien, Ubisoft llevó al extremo ese giro de tuerca que buscaban para la marca. ¿Cómo? Convertir a los Rabbids en auténticos seres de pesadilla. Sí, has leído bien. Los adorables conejos pasaban de protagonizar juegos para toda la familia a convertirse en un producto sólo para adultos.

El proyecto tenía luz verde y recibió el nombre de ‘Attack of the Killer Rabbids from Outer Space’, algo así como ‘El Ataque de los Rabbids Asesinos de más allá del espacio’, casi nada. Con PlayStation 3 y Xbox 360 a pleno rendimiento en el mercado, Ubisoft quería ofrecer un shooter de lo más sangriento, cargado de violencia explícita que a la vez fuera un auténtico derroche de adrenalina.

Las mecánicas eran muy simples: disparar contra todo lo que se mueva y tenga forma de Rabbids. Y es que al contrario que en otros videojuegos de la saga, en esta ocasión el objetivo eran estos ya no tan adorables conejos. Un shooter que contó con su primer anuncio en el E3 2011. Como viene siendo habitual de la época en la mayoría de casos del género, y como podéis apreciar en el vídeo, la propuesta bebe de todas las características de aquellos años: un shooter genérico, con tintes de ciencia ficción y sin más premisas que disparar sin concesiones.

Previsto para su lanzamiento en WiiU, Ubisoft no terminó de encontrar el “punto” a ‘Attack of the Killer Rabbids from Outer Space’. Los motivos eran varios, en parte debido a ese enfoque más adulto cuando la franquicia funcionaba extremadamente bien como producto para todos los públicos. Y por otro lado el shooter parecía no llegar a ningún lado más allá de convertirse en un mata-mata. Finalmente Ubisoft daba carpetazo al FPS no sin antes aprovechar varias de las características que se habían utilizado en el proyecto a modo de mecánicas. ¿Recordáis aquel juego de supervivencia y zombies para WiiU llamado ‘ZombieU’? Ese fue el resultado de gran parte de las características jugables de ‘Attack of the Killer Rabbids from Outer Space’.