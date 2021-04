Blade Runner se hace realidad: Diferenciar a estas modelos virtuales es casi imposible

La mejora tecnológica está a la orden del día. De hecho, cada vez son más los videojuegos que son capaces de fascinarnos con su calidad de imagen o el detalle bien cuidado en cada una de sus escenas, como sucede con The Last of Us 2, donde Naughty Dog ha demostrado tener especial cuidado para dar vida a un proyecto realmente ambicioso. Pero lo que más llama la atención es comprobar como los japoneses aprovechan al máximo esta tecnología para ir un paso más allá.

Una de las tendencias cada vez más extendidas en el mercado es el uso de modelos virtuales. No es la primera vez que os mostramos el gran potencial que estas pueden llegar a tener o cómo son cada vez más las marcas que hacen uso de estas. Pero lo que más sorprende es el hecho de que cada vez son más realistas, hasta el punto de que diferenciarlas de las modelos reales puede ser un gran reto.

Para mostrar hasta qué punto puede ser complejo, una marca de maquillaje ha querido poner a prueba su producto junto con una modelo virtual. Las modelos virtuales Imma y Ria colaboraron con la modelo real Saori, una modelo humana que interpreta a una androide. De este modo, buscan que la gente trate de diferenciar cuál es la modelo real de las dos virtuales. ¿Crees que eres capaz?

El anuncio apenas tiene una duración de 30 segundos donde se presenta a las tres modelos vestidas de negro, caminando y descansando incluso en la misma habitación. De un vistazo puede ser realmente complejo comprobar cuál de ellas es real y aunque una de esas modelos puede dejarnos saber cuál es realmente la modelo virtual, acertar a la primera puede ser un completo reto.

Posiblemente muchos hayáis pensado que la mujer de cabello rosa es la modelo real. Pues debemos decirte que es un error. De hecho, la modelo real es precisamente la que, en la escena donde se sitúan las tres juntas, se encuentra más a la izquierda. La misma que, en la escena del sofá, está acomodada junto a la mujer de cabello rosa. Esa es la modelo Saori, experta en simular ser una androide y quien ha trabajado en más de una ocasión con la compañía de maquillaje.